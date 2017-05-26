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26 мая 2017
16:34  26 мая 2017 0

Лидеры свердловской «Единой России» расследуют скандал с депутатом, прикрывшим кучу навоза флагом России

Стихийный рынок. Нижневартовск., навоз
Скандал скажется на итогах местных выборовФото: Александр Елизаров © URA.RU

Руководители свердловского регионального отделения «Единой России» приступили к проверке информации о невьянском депутате Леониде Шубине, якобы накрывшем кучу навоза российским триколором.

Как ранее сообщало «URA.RU», депутата местной гордумы заподозрили в глумлении над флагом его соседи. Они пожаловались в прокуратуру и даже устроили митинг в поселке Осиновском с требованием выгнать Шубина из «Единой России» и отобрать мандат.

Руководитель исполкома свердловского регионального отделения «Единой России» Александр Косинцев сообщил «URA.RU», что партийцы намерены опросить депутата и его соседей. «Есть информация, что опубликованная в прессе фотография была могла быть сделана два года назад. Нужно понять, имел ли место описываемый факт. И если имел, то когда именно. Давайте сначала разберемся, потом будет делать выводы», — отметил партфункционер.

Александр Косинцев напомнил, что ранее в Невьянском местном отделении «Единой России» были внутрипартийные конфликты. Руководитель исполкома предположил, что возникший сегодня скандал является отголоском тех старых споров.

26 мая в Невьянске проходят праймериз «Единой России» по подбору кандидатов в депутаты местной думы.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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