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Главные новости Челябинской области
14:32  27 мая 2017 0

Прокуратура проверит челябинское кафе, которое вынесло инвалиду еду на улицу

Инвалид Доступная среда Челябинск, инвалид-колясочник
Мужчина был вынужден обедать на улицеФото: Вадим Ахметов © URA.RU (архивное фото)

Прокуратура Челябинской области проверит кафе, которое вынесло инвалиду еду на улицу. Официанты «накрыли» для колясочника стул снаружи возле дверей заведения.

После инцидента, возмутившего горожан, прокуратура Челябинской области организовала проверку кафе, в котором отказались как положено накормить клиента-инвалида.

«Прокурору Калининского района города Челябинска дано поручение о проведении проверки с привлечением представителей общественной организации инвалидов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм федерального законодательства о защите прав инвалидов со стороны предприятия общественного питания», — сообщили «URA.RU» в ведомстве.

Напомним, дикий случай произошел в одной из точек общепита на улице Кирова. Инвалид-колясочник захотел пообедать в кафе, однако не смог попасть внутрь. Пока неизвестно, произошло ли это из-за отсутствия пандуса иди его попросту не пустили. Официанты вынесли на улицу стул, расставили на нем тарелки и лишь таким образом мужчина смог принять пищу. Прокурорам предстоит выяснить, почему вопиющим образом были нарушены права инвалида. Ранее к расследованию инцидента подключился активист «Единой России» Евгений Коробейников.

Сергей Снегирев
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