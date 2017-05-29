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Главные новости Пермского края
08:20  29 мая 2017 0

Нового губернатора Прикамья перепутали с Коляном из «Реальных пацанов». ФОТО

Выходной Максим Решетников (в центре) провел в компании актеровФото: Instagram Зоя Бербер

Совместный снимок звезды из «Реальных пацанов» Зои Бербер с коллегой Игорем Ознобихиным и врио губернатора Прикамья Максимом Решетниковым вызвал большой ажиотаж среди подписчиков актрисы в Instagram. Многие из них перепутали главу региона с главным героем сериала Николаем Наумовым.

«Вот такой уикенд, в компании @oznobikhin_igor и Максима Геннадьевича Решетникова, глава Пермского края. Ну да, сходство есть, небольшое))), но #РеальныеПацаны тут не причем», — подписала совместное фото Зоя Бербер.

На снимке новый глава региона, стоящий в центре с зонтом в руках, действительно, напоминает главного героя из «Реальных пацанов». Многие из подписчиков не поверили своим глазам. «Подумал, что Колян посередине., Тот, кто по середине — так на Коляна похож., сходство с @kolyanaumov поразительное., Решетников на Коляна похож))), Оооо, Зоя, сам великий и ужасный Решетников с вами!», — комментируют снимок подписчики актрисы.

Более 18 тысяч человек отметили снимок с главой Прикамья как понравившийся.

Максим Решетников, напомним, стал врио губернатора Пермского края 6 февраля 2017 года, он сменил на этом посту Виктора Басаргина, которых добровольно ушел в отставку.

Нина Калинина
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