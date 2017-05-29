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29 мая 2017
28 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:46  29 мая 2017 0

В Екатеринбурге будут судить квартирную мошенницу, присвоившую 15 млн

Открытие ТЭЦ
Аферистка обещала знакомым дешевые квартиры в Академическом микрорайонеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В прокуратуре Екатеринбурга утвердили обвинение Елене Родиной, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном и особо крупном размере».

«По версии следствия, Родина, ранее судимая за мошенничество, в период с марта по август 2015 года, введя в заблуждение своих знакомых и ранее незнакомых ей граждан, обещала помощь в приобретении в собственность квартир в микрорайоне Академический по цене значительно ниже рыночной в связи с наличием якобы близкого знакомства с руководством компании-застройщика», — сoобщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Люди, доверяя ей, отдавали деньги на приобретение недвижимости. Квартиры впоследствии граждане так и не получили. В итоге 12 человек в общей сложности отдали Родиной 15.3 млн рублей.

В августе 2016 года Елена Родина была уже осуждена за совершение аналогичных преступлений. Она приговорена к семи годам колонии и сейчас отбывает срок. Нынешний суд пройдет по новым эпизодам мошенницы.

Александр Лукманов
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