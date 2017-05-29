17:29 29 мая 2017 0

Предприятие не полностью рассчиталось с долгами кредиторов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Конкурсный управляющий Красноуральского химзавода Валерий Андреев пытается завершить процедуру банкротства предприятия. В понедельник, 29 мая, комитет кредиторов обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного производства, но прошение не было удовлетворено судом. Кредиторы предприятия подали жалобы на бездействие конкурсного управляющего, который, по их мнению, не нашел все имущество должника.

Арбитражный суд Свердловской области отказал конкурсному управляющему Красноуральского химзавода Валерию Андрееву в завершении процедуры конкурсного производства — то есть фактически продлил банкротство предприятия дальше. Это было сделано в связи с возражениями МРСК Урала — одного из кредиторов проблемного завода. «С нашей точки зрения, конкурсный управляющий не обнаружил имущество, которое было ранее внесено в список при инвентаризации. Кредиторам нанесен ущерб», — пояснили в пресс-службе энергокомпании. Кредиторы намерены и дальше добиваться либо продажи имущества Красноуральского химзавода, либо взыскания убытков с конкурсного управляющего, а также привлечения к субсидиарной ответственности владелицы завода Ларисы Губайдуллиной.

Решение о том, что мероприятия конкурсного производства на заводе завершены, было принято на комитете кредиторов, которое прошло 25 мая. Из записи на едином федеральном реестре сведений о банкротстве следует, что вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности Губайдуллиной был исключен из повестки собрания.

Конкурсный управляющий завода Валерий Андреев оказался для журналистов недоступен.

Красноуральский химзавод — единственное в регионе предприятие по производству тротила — был объявлен банкротом еще в 2014 году из-за долга 38 млн рублей перед МРСК Урала и прочими кредиторами. Процедура банкротства несколько раз продлевалась — последняя была введена в ноябре 2016 года. Сейчас завод должен около 20 млн рублей. По нашим данным, часть кредиторов завода аффилирована или так или иначе связана с владелицей компании и именно их представители входят в комитет кредиторов.

«URA.RU» несколько раз писало о том, как идет банкротство единственного в регионе завода, который выпускал взрывчатку. Например, в ходе инвентаризации лаборатория завода была оценена в 47 рублей. Завод несколько месяцев не мог найти нового хозяина. В итоге владельцем предприятия стал никому не известный житель Перми — ему теперь принадлежат несколько офисных зданий, а также ключевой инфраструктурный объект — плотина завода. Часть зданий куплена сыном конкурсного управляющего. Местные жители указывают, что имущество предприятия активно демонтируется и вывозится, вероятно, завод не заработает больше никогда. Сейчас завод заброшен.

Одновременно банкротство проходит ООО «Торговый дом Красноуральский химзавод». Эта организация должна кредиторам свыше 50 млн рублей. Ранее претензии к ней предъявила «АЛРОСА» — одна из крупнейших в мире компаний по добыче алмазов. «АЛРОСА» перечислила торговому дому деньги под личное поручительство министра промышленности Свердловской области Андрея Мисюры, который тогда занимал этот пост.

Тем временем на территории завода, который практически не охраняется, разбросана взрывчатка, там периодически что-то горит, на него было совершено нападение, а периметр потенциально опасного предприятия охраняют пожилые женщины. О последнем факте журналисты даже рассказали президенту страны Владимиру Путину на встрече во время съезда Общероссийского народного фронта.