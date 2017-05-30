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20:17  30 мая 2017 0

Рабочие в ХМАО погибли, отогревая горелкой цистерну с топливом. ВИДЕО

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
Рабочие устроили взрыв, отогревая автоцистерну горелкойФото: Pixabay

В сети появилось видео взрыва на одном из сургутских предприятий, во время которого погибли два человека. Рабочие пытались горелкой отогреть задвижку на цистерне с топливом.

Трагедия произошла еще в 2015 году, однако запись опубликовали только сейчас. На кадрах видно, что рабочие с помощью горелки пытались отогреть задвижку автоцистерны. На автомобиле написано «Техвода», но, судя по всему, в цистерне хранилось топливо. Уже после того, как двое мужчин отогрели вентиль, произошел взрыв. Судя по записи, воспламенение произошло внутри цистерны. В комментариях к ролику пишут, что оба рабочих погибли на месте происшествия.

Видео набрало уже порядка 200 тыс. просмотров. В комментариях к ролику озвучивают и другую версию, якобы это запись с камеры наблюдения месторождения под Сургутом, а погибли сотрудники одного из подрядчиков «Сургутнефтегаза». На момент публикации получить подтверждение этой версии не удалось.

В начале 2016 года в Сургуте произошел похожий инцидент, закончившийся к счастью без жертв. Автоледи прославилась на весь мир, попытавшись подсветить себе зажигалкой на заправке. Видеозапись, на которой видно, как женщина подожгла свой автомобиль, обсуждали и иностранные СМИ.

Антон Степыгин
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