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31 мая 2017
19:20  31 мая 2017 0

Соцсети шокировал парень, который спас младенца из-под колес поезда. ВИДЕО

Прибытие Валерия Гергиева в Екатеринбург, поезд, путешествие, железная дорога, екатеринбург
На кадрах видно, как молодой человек едва спасся от гибелиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети активно обсуждают видеозапись, на которой молодой человек бросается под колеса поезда, чтобы убрать с рельсов коляску с младенцем.

На кадрах видно, как речь молодого человека записывают на видео, в то время как за его спиной коляска падает с платформы на рельсы. Блогер срывается с места и вытаскивает ее наверх, едва успев забраться обратно перед ревущим поездом.

Запись уже набрала более полумиллиона просмотров, однако многие пользователи посчитали ее постановочной. В действительности так и оказалось: автор ролика — известный в Сети видеомонтажер Артем Исаев, который хотел продемонстрировать подписчикам свои навыки. В то же время часть пользователей не поверили в монтаж и назвали блогера героем.

Юрий Викторов
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