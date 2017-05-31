Соцсети шокировал парень, который спас младенца из-под колес поезда. ВИДЕО

19:20 31 мая 2017 0

На кадрах видно, как молодой человек едва спасся от гибели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети активно обсуждают видеозапись, на которой молодой человек бросается под колеса поезда, чтобы убрать с рельсов коляску с младенцем.

На кадрах видно, как речь молодого человека записывают на видео, в то время как за его спиной коляска падает с платформы на рельсы. Блогер срывается с места и вытаскивает ее наверх, едва успев забраться обратно перед ревущим поездом.

Запись уже набрала более полумиллиона просмотров, однако многие пользователи посчитали ее постановочной. В действительности так и оказалось: автор ролика — известный в Сети видеомонтажер Артем Исаев, который хотел продемонстрировать подписчикам свои навыки. В то же время часть пользователей не поверили в монтаж и назвали блогера героем.