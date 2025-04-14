Зеленский раскрыл, что он готов отдать в обмен на военную помощь США

Украина выразила готовность заплатить США 15 миллиардов долларов за поставку десяти зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы готовы купить (у США, — прим. URA.RU) и нам нужно хотя бы 10 систем (Patriot, прим. URA.RU), чтобы закрыть некоторые города <...>, и это 15 миллиарда долларов», — заверял Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News. Он подчеркнул, что Киев готов платить такие деньги — он планирует покупку Patriot за счет европейских партнеров.
Однако США отказался от продажи данных систем Украине. Зеленский же, в свою очередь, выразил недоумение по поводу неспособности договориться с США о покупке дополнительных систем ПВО, несмотря на то что аналогичные системы передаются другим странам, например, Израилю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.