Мурашко резко выступил против бодипозитива

Идеология бодипозитива предпочитает не видеть связи между лишним весом и здоровьем. Эта идеология отнимает у граждан России годы жизни. Такого мнения придерживается глава российского Минздрава Михаил Мурашко, выступая на конгрессе «Человек и лекарство».
«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего, для самих граждан», — сказал Мурашко. Его слова передает «Российская газета». По его мнению, лишний вес в любом случае негативно сказывается на продолжительности жизни.
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