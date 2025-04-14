Мурашко резко выступил против бодипозитива

14 апреля 2025 в 13:18 Размер текста - 17 +

Мурашко считает, что бодипозитив вреден Фото: Роман Наумов © URA.RU Идеология бодипозитива предпочитает не видеть связи между лишним весом и здоровьем. Эта идеология отнимает у граждан России годы жизни. Такого мнения придерживается глава российского Минздрава Михаил Мурашко, выступая на конгрессе «Человек и лекарство». «Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего, для самих граждан», — сказал Мурашко. Его слова передает «Российская газета». По его мнению, лишний вес в любом случае негативно сказывается на продолжительности жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Идеология бодипозитива предпочитает не видеть связи между лишним весом и здоровьем. Эта идеология отнимает у граждан России годы жизни. Такого мнения придерживается глава российского Минздрава Михаил Мурашко, выступая на конгрессе «Человек и лекарство». «Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего, для самих граждан», — сказал Мурашко. Его слова передает «Российская газета». По его мнению, лишний вес в любом случае негативно сказывается на продолжительности жизни.