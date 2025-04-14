Мурашко резко выступил против бодипозитива

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"Лидеры России" - конкурс для руководителей нового поколения в Манеже. 24 февраля 2024. Москва, мурашко михаил
Мурашко считает, что бодипозитив вреден Фото:

Идеология бодипозитива предпочитает не видеть связи между лишним весом и здоровьем. Эта идеология отнимает у граждан России годы жизни. Такого мнения придерживается глава российского Минздрава Михаил Мурашко, выступая на конгрессе «Человек и лекарство».

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего, для самих граждан», — сказал Мурашко. Его слова передает «Российская газета». По его мнению, лишний вес в любом случае негативно сказывается на продолжительности жизни.

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Идеология бодипозитива предпочитает не видеть связи между лишним весом и здоровьем. Эта идеология отнимает у граждан России годы жизни. Такого мнения придерживается глава российского Минздрава Михаил Мурашко, выступая на конгрессе «Человек и лекарство». «Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего, для самих граждан», — сказал Мурашко. Его слова передает «Российская газета». По его мнению, лишний вес в любом случае негативно сказывается на продолжительности жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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