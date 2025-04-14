Россияне заработали более восьми миллиардов рублей на пошлинах Трампа

После объявления о введении новых пошлин президентом США Дональдом Трампом, российские инвесторы стали активно выводить средства с фондовых рынков. В течение двух дней после этого решения из биржевых фондов ликвидности было выведено более 8,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает портал «РБК Инвестиции» на основе данных InvestFunds.
«Восьмого апреля инвесторы вывели из биржевых фондов ликвидности (БПИФ) 1,89 миллиардов рублей. 9 апреля инвесторы вывели еще 6,6 миллиардов рублей», — отметили в «РБК Инвестиции» со ссылкой на портал InvestFunds.
В ответ на эти экономические изменения инвесторы также увеличили свои вложения в золото, которое традиционно считается защитным активом. За два дня инвестиции в фонды, отслеживающие цены на драгметаллы, составили более одного миллиарда рублей. Это подчеркивает стремление инвесторов к перераспределению активов в условиях возрастающей волатильности на мировых рынках.
Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин против 210 стран. В частности, с Китаем у США теперь действуют взаимные пошлины в 125%.
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