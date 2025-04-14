Депутат Госдумы РФ Игорь Антропенко предложил сократить рабочий день для женщин на один час. По его мнению, освободившееся время женщины смогли бы посвятить семейным обязанностям. Парламентарий отметил, что это изменение позволит повысить демографию в стране, а также обеспечит женщинам больше времени для личной жизни.
«Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — подчеркнул он в беседе с ТАСС. В этом материале URA.RU рассказывает, какие еще льготы и выплаты можно законно получить на официальной работе.
Что положено всем согласно ТК РФ
Согласно Трудовому Кодексу РФ, у всех работников, которые официально трудоустроены, есть общие права, независимо от вида работ, пола, возраста, наличия детей, состояния здоровья. К ним относятся:
- Зарплата: выплачивается дважды в месяц, не ниже МРОТ. Промежуток между выплатами — не более 15 дней. За задержку — компенсация. К заработной плате работник может получить премии и выплаты за стаж, повышение квалификации, хорошие показатели труда, ученую степень, спортивный разряд и другие достижения.
- Компенсация: двойная оплата или дополнительный выходной за работу в выходные и праздники. При ночной работе выплачивается дополнительно 20% от тарифа за каждый час. Также всем работникам положены сверхурочные — в полуторном размере за первые два часа, в двойном — за остальные. При ненормированном рабочем дне — плюс три дня к отпуску.
- Отпуск: минимум 28 дней с оплатой по среднему заработку. Право на первый отпуск возникает через 6 месяцев. При увольнении каждый работник может получить компенсацию за неиспользованные отпуска.
- Рабочее время: не более 40 часов в неделю, с возможностью компенсации при вахтовой или сменной работе.
- Перерыв: не менее 30 минут, если рабочий день превышает четыре часа. Если перерыв невозможен, работодатель должен обеспечить возможность отдыха.
- Перевод на другую работу: возможен по состоянию здоровья, при наличии подходящих вакансий.
- Оплачиваемый выходной на диспансеризацию: два раза в год для пенсионеров и предпенсионеров, раз в год — после 40 лет, раз в три года — для остальных.
- Отпуск за свой счет: до пяти дней в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников — отказ со стороны работодателя невозможен.
Какие выплаты положены от работодателя помимо зарплаты
Отпускные
Отпускные положены за каждый день оплачиваемого отпуска, который обычно составляет 28 дней в году. Неважно, на сколько частей разделен отпуск. Выплаты начинаются за три дня до выхода на отдых.
За каждый день отпуска выплачивается средний дневной заработок. Он равен количеству фактически отработанных дней за последние 12 месяцев, поделенных на сумму заработка за этот период (включая оклад, компенсации, премии и другие выплаты).
Больничный
Больничные начисляют при временной нетрудоспособности из-за болезни или травмы, с обязательным приложением больничного листа. Можно находиться на больничном до 15 дней, для продления потребуется врачебная комиссия каждые 15 дней.
В 2025 году введено ограничение: если работник уже четыре раза брал больничный в году, то на пятый раз ему дадут не больше трех дней. Срок может быть продлен, если работник:
— ухаживает за тяжелобольным родственником;
— сам болеет серьезными заболеваниями (рак, гепатит, туберкулез);
— проходит реабилитацию.
Размер выплаты зависит от зарплаты и стажа: до полугода — МРОТ, до пяти лет — 60% от средней зарплаты, от пяти до восьми лет — 80%, свыше восьми лет — 100%. Предельный размер — 5,7 тысячи рублей в сутки, минимальный — МРОТ в пересчете на день. Работодатель оплачивает первые три дня, остальные — Фонд социального страхования (СФР).
Налоговые вычеты
Налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные, инвестиционные, на долгосрочные сбережения) позволяют вернуть часть уплаченного НДФЛ (13%). Для получения нужно подать 3-НДФЛ работодателю или обратиться в налоговую за справкой. Сумма вычета зависит от типа и имеет лимиты (например, социальный — до 150 000 рублей, имущественный — до двух млн рублей на покупку жилья и так далее).
Детские пособия
Для получения пособий необходимо подать заявление и документы работодателю. Выплаты могут быть разовыми или ежемесячными в зависимости от типа пособия:
— по рождению ребенка: выплачивается разово одному из родителей и индексируется ежегодно;
— по беременности и родам: выплачивается матери ребенка в течение 140 дней;
— по уходу за ребенком до 1,5 лет: составляет 40% от среднего заработка и продолжается до исполнения ребенку полутора лет. Получать пособие может родственник или опекун, ухаживающий за малышом;
— единое пособие на детей до 17 лет: составляет 50, 75 или 100% МРОТ и предоставляется только малообеспеченным семьям.
Командировочные
Работодатель обязан компенсировать расходы на проезд, питание и проживание работника в командировке. Для получения выплаты необходимо предоставить чеки, квитанции и билеты. Размер компенсации зависит от длительности командировок и правил организации, включая лимиты на расходы для разных должностей. Сотрудникам бюджетных организаций полагаются суточные не менее 100 рублей за день командировки.
Какие компенсации положены работникам
Компенсация за использование личного имущества
Компенсация за использование личного имущества входит в состав зарплаты и выплачивается, если сотрудник использует собственное имущество в интересах организации, например, при отсутствии штатного оборудования. Для получения компенсации нужно согласовать с руководителем и заключить договор. Выплаты могут быть фиксированными или рассчитываться по фактическим расходам, например, на бензин и ремонт автомобиля, при предоставлении чеков в бухгалтерию.
Компенсация за простой или вынужденный прогул
Компенсация за простой выплачивается в случае невозможности работать по независящим причинам, например, при отключении электричества — работодатель обязан оплатить каждый день простоя. Вынужденный прогул возникает из-за нарушений прав работника, например, безосновательного увольнения. Работодатель должен компенсировать потерянные дни и возместить моральный ущерб. Размер компенсации за простой составляет 2/3 среднего заработка, а за вынужденный прогул — полную сумму заработка.
Компенсация за задержку зарплаты
Компенсация за задержку зарплаты выплачивается, если работодатель не выдает деньги в установленные сроки, зафиксированные в трудовом договоре. Данная компенсация начисляется за каждый день просрочки. Размер составляет процент от среднего дневного заработка и не может быть меньше 1/150 ключевой ставки Центробанка РФ, хотя может быть и выше, если это указано в договоре.
Компенсации за работу в неблагоприятных условиях
Компенсации от работодателя можно получить также за работу в условиях, негативно влияющих на здоровье. Например, в биологически или радиационно-зараженных регионах с неблагоприятным климатом. Также компенсации положены за допуск к государственной тайне и ненормированный рабочий день или совмещение нескольких должностей.
Доплата за сверхурочную работу
Доплата за сверхурочную работу выплачивается, если начальник просит задержаться или прийти раньше для выполнения дополнительных задач. При этом работодатель обязан получить письменное согласие сотрудника и зафиксировать переработанные часы. Размер компенсации: за первые два часа — не менее 1,5 среднего дневного заработка, а начиная с третьего часа — не менее двойного размера. Работник также может получать отгулы, согласовав график с руководителем.
Материальная поддержка от работодателя
Материальная поддержка от работодателя зависит от внутренней политики компании и не регулируется законом. Выплаты могут предоставляться в определенных случаях, таких как рождение ребенка, свадьба, смерть близкого родственника, чрезвычайные ситуации, получение инвалидности или тяжелое заболевание. Также возможна поддержка в случае финансовых трудностей. Работники могут обращаться за помощью самостоятельно, но компании могут предоставить помощь и по своей инициативе.
Как получить финансовую поддержку
Для получения финансовой поддержки необходимо составить заявление в свободной форме и передать его руководителю с подтверждающими документами (например, справкой о рождении ребенка, смерти родственника). Материальная помощь не предусмотрена во всех компаниях, но граждане могут подать на банкротство согласно Федеральному закону № 127-ФЗ.
Что должен получить работник при увольнении
При увольнении работник должен получить зарплату за отработанное время в полном размере с компенсациями и надбавками, а также компенсацию за неиспользованный отпуск, при условии, что стаж составляет минимум 12 месяцев и нет длительных простоев. Также при увольнении положено выходное пособие, в случае если сотрудник не может продолжать работу по независящим от него причинам, а также если захотел покинуть компанию по собственному желанию (если это предусмотрено правилами компании или условиями договора).
Его размер зависит от причин увольнения. Например, полный среднемесячный заработок — при сокращении или ликвидации юрлица, и двухнедельный заработок — при изменении условий труда.
Работник имеет право на выплату больничных, если он заболел в течение 30 дней после увольнения и успел подать заявление. Размер составляет 60% от среднего дневного заработка. При увольнении по сокращению сотрудник может получить среднемесячный заработок за два месяца после увольнения, а также компенсацию за задержку выплат (рассчитывается как 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от среднего заработка за каждый день задержки).
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