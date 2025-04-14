Трамп вышел из себя после появления Зеленского в эфире американского шоу «60 минут»

Трамп потребовал лишить лицензии шоу «60 минут» после эфира с Зеленским
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что программа «60 минут» политически предвзята
Трамп заявил, что программа «60 минут» политически предвзята Фото:
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Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес американской телепрограммы «60 минут», заявив, что она должна быть лишена лицензии за дезинформацию и политическую предвзятость. Соответствующее заявление он сделал после эфира с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают,» — написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, раскритиковав последний эпизод программы. Он утверждает, что программа злоупотребляет своим статусом и вводит зрителей в заблуждение, что является основанием для отзыва лицензии.

Конфликт между Трампом и каналом CBS, который транслирует «60 минут», имеет длительную историю, включая судебные иски и обвинения в адрес телекомпании. Напряженность усилилась после недавнего эпизода с участием Зеленского, который, по мнению Трампа, дополнительно подтвердил предвзятость программы. В выпуске украинский лидер обвинил США в том, что они на стороне России, а саму РФ в том, что ей якобы невозможно доверять.

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Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес американской телепрограммы «60 минут», заявив, что она должна быть лишена лицензии за дезинформацию и политическую предвзятость. Соответствующее заявление он сделал после эфира с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают,» — написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, раскритиковав последний эпизод программы. Он утверждает, что программа злоупотребляет своим статусом и вводит зрителей в заблуждение, что является основанием для отзыва лицензии. Конфликт между Трампом и каналом CBS, который транслирует «60 минут», имеет длительную историю, включая судебные иски и обвинения в адрес телекомпании. Напряженность усилилась после недавнего эпизода с участием Зеленского, который, по мнению Трампа, дополнительно подтвердил предвзятость программы. В выпуске украинский лидер обвинил США в том, что они на стороне России, а саму РФ в том, что ей якобы невозможно доверять.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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