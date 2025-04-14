Доллар резко обвалился из-за угрозы торговой войны

Курс доллара на российском межбанковском рынке снизился до 82 рублей, что стало минимальным значением с 19 марта текущего года. Об этом сообщают данные торговой площадки «Финам».
«Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился до 82 рублей, впервые с 19 марта», — пишет ТАСС в своем telegram-канале. По данным агентства «Прайм», стоимость доллара падает на фоне опасений по поводу торговых конфликтов президента США Дональда Трампа.
Отмечается, что к утру 14 апреля курс евро к доллару поднялся до 1,138, а курс доллара к иене снизился до 142,95. При этом индекс доллара уменьшился на 0,51%, достигнув 99,59 пункта.
Старший аналитик Дэйн Цеков из Sparebank 1 Markets отметил, что устойчивое укрепление доллара требует быстрого решения торговой войны, иначе экономика США может понести долгосрочный ущерб. Он также добавил, что доллар будет продолжать ослабевать из-за влияния пошлин Трампа на ключевые экономические показатели.
Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт с базовой ставкой 10%. С 9 апреля повышенные ставки, рассчитанные на основе торгового дефицита, заработали для 57 стран. Однако спустя день Трамп сообщил, что более 75 стран не ответили на меры и запросили переговоры, поэтому базовые пошлины в 10% будут действовать для всех, кроме Китая, в течение 90 дней. В результате торговой войны пошлина на товары из Китая достигла 125%, в то время как пошлины на американские товары в Китае также составили 125%. Кроме того, США ввели 20% пошлину на Китай за недостаточную борьбу с синтетическими наркотиками.
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