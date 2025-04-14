Пушилин заявил о концентрации войск ВСУ под Красноармейском

Пушилин заявил, что ВСУ пытаются сдержать российские войска под Красноармейском
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ концентрируют свои силы на красноармейском направлении, чтобы удерживать подразделения ВС РФ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе брифинга.
«На красноармейском направлении фиксируется концентрация ВСУ», — заявил Денис Пушилин, его слова передает ТАСС. По его информации, украинские войска пытаются удержать силы РФ. Дополнительно он отметил, что ВСУ сохраняют присутствие близ Горловки в ДНР, продолжая запускать беспилотники в направлении города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.