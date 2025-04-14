Пушилин заявил о концентрации войск ВСУ под Красноармейском

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Пушилин заявил, что ВСУ пытаются сдержать российские войска под Красноармейском
Пушилин заявил, что ВСУ пытаются сдержать российские войска под Красноармейском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ концентрируют свои силы на красноармейском направлении, чтобы удерживать подразделения ВС РФ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе брифинга.

«На красноармейском направлении фиксируется концентрация ВСУ», — заявил Денис Пушилин, его слова передает ТАСС. По его информации, украинские войска пытаются удержать силы РФ. Дополнительно он отметил, что ВСУ сохраняют присутствие близ Горловки в ДНР, продолжая запускать беспилотники в направлении города.

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ВСУ концентрируют свои силы на красноармейском направлении, чтобы удерживать подразделения ВС РФ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе брифинга. «На красноармейском направлении фиксируется концентрация ВСУ», — заявил Денис Пушилин, его слова передает ТАСС. По его информации, украинские войска пытаются удержать силы РФ. Дополнительно он отметил, что ВСУ сохраняют присутствие близ Горловки в ДНР, продолжая запускать беспилотники в направлении города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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