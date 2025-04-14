ВС РФ перекрыли все дороги к Горнальскому монастырю в Курской области

Российская армия перекрыла все дороги, ведущие к Горнальскому Свято-Николаевскому Белоргорскому мужскому монастырю в Курской области, удерживаемому ВСУ. Об этом сообщил начальник артиллерии полка ВС РФ с позывным Мажор.
«ВС РФ взяли под огневой контроль все дороги, идущие к удерживаемому ВСУ Горнальскому монастырю», — рассказал Мажор, его слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что ВСУ отводят силы из данного монастыря из-за опасений попасть в окружении. Об этом сообщает RT.
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