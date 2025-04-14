ВС РФ перекрыли все дороги к Горнальскому монастырю в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские войска окружают Горнальский монастырь
Российские войска окружают Горнальский монастырь Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российская армия перекрыла все дороги, ведущие к Горнальскому Свято-Николаевскому Белоргорскому мужскому монастырю в Курской области, удерживаемому ВСУ. Об этом сообщил начальник артиллерии полка ВС РФ с позывным Мажор.

«ВС РФ взяли под огневой контроль все дороги, идущие к удерживаемому ВСУ Горнальскому монастырю», — рассказал Мажор, его слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что ВСУ отводят силы из данного монастыря из-за опасений попасть в окружении. Об этом сообщает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия перекрыла все дороги, ведущие к Горнальскому Свято-Николаевскому Белоргорскому мужскому монастырю в Курской области, удерживаемому ВСУ. Об этом сообщил начальник артиллерии полка ВС РФ с позывным Мажор. «ВС РФ взяли под огневой контроль все дороги, идущие к удерживаемому ВСУ Горнальскому монастырю», — рассказал Мажор, его слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что ВСУ отводят силы из данного монастыря из-за опасений попасть в окружении. Об этом сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...