Россиянам напомнили об увеличенном налоговом вычете

В 2025 году максимальный размер налогового вычета за занятия спортом увеличится с 15,6 тысячи рублей до 19,5 тысячи рублей. Об этом говорится в telegram-канале Объясняем.РФ. Изменения коснутся тех, кто платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом максимальная сумма расходов, с которой можно будет вернуть налог, также увеличится со 120 до 150 тысяч рублей.
«За 2024 год можно вернуть до 19,5 тысяч рублей, если занятия обошлись в сумму до 150 тысяч рублей», — говорится в карточке от интернет-портала Объясняем.РФ. При этом право на возврат НДФЛ распространяется только на занятия в спортивных организациях, которые включены в специальный перечень на сайте Минспорта. Как отмечается в источнике, в этот список входят более 4,5 тысячи фитнес-клубов и спортивных секций по всей стране.
С начала 2024 года процедура оформления налогового вычета за занятия спортом значительно упростилась. Теперь это можно сделать через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, где налогоплательщикам предоставляется предзаполненное заявление для электронной подписи, что существенно ускоряет процесс получения вычета.
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