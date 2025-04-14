В Курской области обнаружили 200-килограммовый дрон ВСУ: карта СВО на 14 апреля

В Глушковском районе Курской области обнаружен украинский беспилотник весом 200 килограммов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В то же время в Курской области продолжаются бои в районе Олешни и Горналя, где российские войска достигают тактических успехов. По словам военкора Семена Пегова, с каждым днем территория, контролируемая ВСУ, уменьшается. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Курское направление
В Курской области нашли 200-килограммовый дрон
В Глушковском районе Курской области был обнаружен украинский беспилотник весом 200 килограммов. Хинштейн сообщил, что территория вокруг находки оцеплена и в ближайшее время саперы начнут работы по обезвреживанию устройства. Он отметил, что беспилотник, найденный добровольцами отряда «Барс-Курск» и военной полицией, способен поднимать до 50 кг и пролетать до тысячи километров со скоростью 150 км/ч.
Продолжаются бои за Горналь и Олешню
ВСУ продолжают удерживать два населенных пункта в регионе — Горналь и Олешню. Российские войска постоянно атакуют позиции ВСУ, не давая боевикам продвинуться вглубь, передает Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.
Белгородское направление
На Белгородском участке две группы ВСУ пытались прорваться к Демидовке, но были уничтожены. В районе Поповки подкрепление противника также было подавлено. По данным telegram-канала «Два Майора», бойцы ВС РФ успешно завершили операцию по очистке Демидовки от украинских сил, но на западной окраине Поповки противник все еще присутствует.
В то же время ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам: в Грайворонском округе в районе села Глотово пострадал мирный житель, в поселке Ракитное погиб водитель грузовика, а в Хуторе Бочанка ранена женщина. Фрагменты сбитых дронов упали в Майском и Белгороде, удары также были зафиксированы в Николаевке, Ясных Зорах и других населенных пунктах.
Донецкое направление
На донецком фронте продолжаются ожесточенные бои сразу по нескольким направлениям. Российские войска настойчиво наступают на Богатырском направлении, сталкиваясь с серьезным сопротивлением ВСУ. Под Покровском (Красноармейском) освобожден населенный пункт Елизаветовка, там также ведутся активные бои по зачистке территории.
В Краснолиманском районе войска ВС РФ осуществляют штурмовые действия вблизи яра «Дальний» и продвигаются к Новому, Редкодубу и Новомихайловке. Есть сведения, что российские бойцы также продвигаются в направлении Ступочек из Часова Яра.
На Южно-Донецком направлении ВС РФ пытаются взять в окружение украинских боевиков в районе населенных пунктов Богатырь и Отрадное. На Александро-Калиновском направлении военнослужащие 150-й гвардейской и 200-й мотострелковой бригады уничтожили танк и блиндаж ВСУ.
Запорожское направление
На Запорожском фронте продолжаются бои за Каменку и севернее Малых Щербаков. Российские войска продолжают давить на оборону противника сразу на нескольких участках, однако серьезных атак на позиции ВСУ не зафиксировано.
Херсонское направление
Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили технику ВСУ в Херсонской области, замаскированную в лесополосе. Подразделение воздушной разведки быстро передали координаты артиллерийского орудия на пункт управления. После чего российские бойцы точным выстрелом уничтожили его с детонацией боеприпасов, передает Пятый канал.
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