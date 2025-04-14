СК России начал проверку по факту избиения девочки в Рязанской области

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Трое цыган нанесли несколько ударов по голове несовершеннолетней школьнице
Трое цыган нанесли несколько ударов по голове несовершеннолетней школьнице Фото:

В Рязанской области, в городе Сасово, молодые люди из цыганской диаспоры избили школьницу. Как сообщает telegram-канал Readovka, трое подростков напали на девочку, угрожали ей и заставили просить прощения на коленях, снимая все это на видео. По данному факту СК России начал проверку.

«Он начал бить девочку по голове и пинать ногами под улюлюканье банды. Обещая простить, он заставил Машу (имя изменено) встать на колени и извиниться», — говорится в telegram-канал Readovka. Там же было опубликовано соответствующее видео. 

Авторы канала утверждают, что мигранты решили избить школьницу в качестве мести. После того, как видео разлетелось по всему городу, за Машу вступили местные подростки. Они встретились с цыганами, чтобы объяснить, что такое обращение с девочками неприемлемо. После объяснений, агрессоры были вынуждены извиниться на камеру за свое поведение.

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В Рязанской области, в городе Сасово, молодые люди из цыганской диаспоры избили школьницу. Как сообщает telegram-канал Readovka, трое подростков напали на девочку, угрожали ей и заставили просить прощения на коленях, снимая все это на видео. По данному факту СК России начал проверку. «Он начал бить девочку по голове и пинать ногами под улюлюканье банды. Обещая простить, он заставил Машу (имя изменено) встать на колени и извиниться», — говорится в telegram-канал Readovka. Там же было опубликовано соответствующее видео.  Авторы канала утверждают, что мигранты решили избить школьницу в качестве мести. После того, как видео разлетелось по всему городу, за Машу вступили местные подростки. Они встретились с цыганами, чтобы объяснить, что такое обращение с девочками неприемлемо. После объяснений, агрессоры были вынуждены извиниться на камеру за свое поведение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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