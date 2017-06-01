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01 июня 2017
14:38  01 июня 2017 0

Стала известна причина задержки оповещения жителей об урагане в Москве

Вокруг очереди к Храму Христа Спасителя. Москва, москва, россия, автобус, кремль
Сотрудник МЧС оставил задачу по СМС-оповещению своему коллеге, а тот подумал, что все уже сделаноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Стала известна причина задержки оповещения жителей об урагане в Москве. Как оказалось, дежуривший накануне бури офицер Центра управления кризисными ситуациями московского управления МЧС оставил сообщение Метеобюро о надвигающейся стихии новой смене. Из-за этого не была вовремя сделана положенная в таких ситуациях SMS-рассылка, пишет «Лента.Ru» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, заступивший 29 мая офицер, в свою очередь, тоже не разослал оперативно информацию о бедствии, поскольку посчитал, что это сделал его коллега. По данному факту проводится служебная проверка.

Ранее МЧС сообщило, что экстренное оповещение населения о сильном ветре не проводилось, так как прогноз Росгидромета не соответствовал категории ЧС. Представители мобильных операторов заявили, что не смогли предупредить своих абонентов о надвигающемся урагане, так как уведомление от министерства чрезвычайных ситуаций пришло слишком поздно.

Жертвами разгулявшейся стихии, напомним, стали 15 человек, еще 208 ранены. Кроме того, в городе повреждены крыши более 180 зданий, пострадали 1,9 тыс автомобилей и повалены 6,5 тыс деревьев.

Сергей Демин
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