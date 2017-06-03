10:00 03 июня 2017 0

Здесь - лучшие тексты за неделю Фото: Анна Майорова / URA.RU

Есть три вещи, которые можно делать бесконечно: бесконечно смотреть, как горит огонь, бесконечно наблюдать, как льется вода, и бесконечно читать хороший текст от «URA.RU». Сегодня мы предлагаем вам заняться третьим.

Собрали для вас лучшее, что написали на этой неделе:

Через несколько дней в Екатеринбурге объявят реновацию. В список попало 2056 домов, но власть об этом никого из жильцов не предупредила. А мы предупреждаем и рассказываем, что снесут, как защитить имущество и будут ли митинги, подобно московским.

Сын бывшего югорского вице-губернатора выпал из окна. Мы разобрались, что же произошло в жизни 21-летнего юноши, что привело его к этому. Оказалось, молодой человек уже не впервые попадает в такие истории.

Весна и осень стерлись. Больше не нужно удивляться майскому (или даже июньскому) снегу или страшному урагану. Да что говорить — всю эту неделю уральцы ждали страшного урагана (Пермь и Югра дождались), который убил 16 человек в Москве. Дело в том, что последние годы участилось количество климатических аномалий. И это сигнал того, что мир действительно меняется. Чем это нам грозит, вы можете прочесть в колонке климатолога.

Сразу две резонансные истории последних недель (обыски в «Гоголь-центре» и задержание ребенка, читавшего Шекспира) дали повод выплеснуться общественной агрессии в сторону силовиков. Причем аудитория не дожидалась конкретных разъяснений и подробностей, а скоропалительно причислила силовиков к цензорам и палачам. Почему так происходит, правда ли, что агрессия в российском обществе нарастает не по дням, а по часам, и чем именно мир соцсетей сильно отличается от реальности — «URA.RU» рассказал карикатурист, писатель и врач-психиатр Андрей Бильжо.

В Челябинске произошел настоящий «бунт школьников» — на фестивале красок «Холи» подростки напали на полицейскую машину и закидали ее собственно краской. И все это под крики «АУЕ!» («Арестантский Уклад Един» — тюремный жаргон) Мы разобрались в истории и узнали, почему они были так агрессивны, как отреагировали на это власти и что сказали в РПЦ, считающей фестиваль демоническим.