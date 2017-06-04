{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
Главные новости Москвы
20:56  04 июня 2017 0

Девочка разбила лицо на квест-игре. Помощи ребенку не оказали

Больницы Курган, скорая помощь
Следственный комитет начал проверку по заявлению матери пострадавшего ребенкаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

СК России проверяет информацию о пострадавшей на квест-игре школьнице. По словам мамы ребенка, девочка разбила лицо, упав с полутораметровой высоты.

Травму ребенок получил, когда проходил очередное задание в полной темноте. После падения девочке дали бинт с перекисью водорода. Женщине, которая приехала за ребенком, извинений не принесли, но предложили еще раз пройти эту игру бесплатно, сообщает «5 Канал». В больнице ребенку диагностировали рваную рану губы и подбородка.

Следственные органы организовали проверку по заявлению матери школьницы.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия», — цитирует портал «Дни.ру» сообщение пресс-службы СУ СК России по Москве.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров