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05 июня 2017
04 июня 2017
07:32  05 июня 2017 0

Госслужащим разрешат не отчитываться о своих аккаунтах в соцсетях

Заседание Заксо. Екатеринбург, айпад, планшет, сми, интернет, ipad
Аккаунты добросовестных чиновников перестанут интересовать государствоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские госслужащие получат право не уведомлять руководство о своих аккаунтах в социальных сетях. Согласно проекту Минтруда РФ, исключения будут сделаны лишь для чиновников, на которых поступили жалобы.

Согласно норме закона, вступившего в силу 1 апреля, чиновники обязаны предоставлять сведения о всех своих аккаунтах за три года до поступления на службу. Минтруд предложил убрать этот пункт в силу его нецелесообразности. «Законопроектом предполагается ограничить круг служащих, обязанных представлять сведения, только служащими, в отношении которых поступила информация о нарушении ими требований к служебному поведению», — цитирует заявление Минтруда газета «Известия».

Представители ведомства пояснили, что законопроект вводит четкое определение термина «данные, позволяющие идентифицировать личность». Теперь в списке значатся имя, фотография, место службы и другая информация, относящаяся прямо или косвенно к служащему. Новый закон запрещает чиновникам общаться в Интернете, скрываясь под никнеймом. Так отмечается, что госслужащие, скрывшие наличие аккаунта в социальных сетях, могут быть уволены с работы по результатам проверки.

«Смотреть нужно за теми, на кого поступили жалобы. Естественно, самих госслужащих необходимо просвещать с точки зрения ответственности. Если они неэтично себя ведут, даже под другим именем, они должны осознавать, что за это придется нести ответственность. Госслужащий должен быть примером, а не причиной скандалов и интриг», — расссказал «Известиям» директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Сергей Макеев
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