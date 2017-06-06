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06 июня 2017
05 июня 2017
23:34  05 июня 2017 3

В Краснодарском крае замечены семь семиметровых пришельцев

В полиции до окончания проверки происшествие не комментируютФото: Pixabay

Полиция Краснодарского края приступила к проверке сообщения местного жителя о прибытии пришельцев. Как пояснил очевидец, он лично видел высадку десанта инопланетян близ поселка Водники.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевой полицейский главк, высадка десанта инопланетян произошла в лесу между поселком Водники и районом Витаминкомбината. Выехавшие на проверку сигнала стражи порядка установили, что 57-летний очевидец трезв и ведет себя вполне адекватно.

По информации гражданина, инопланетяне ростом около семи метров были одеты в серебристые скафандры.

До окончания проверки по заявлению гражданина полицейские отказываются от каких-либо заявлений, однако местное издание «Кубанские новости» смогло получить рапорт участкового уполномоченного, выезжавшего на сигнал.

Евгений Александров
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