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11:38  06 июня 2017 0

Иностранцы восхищаются уральским медведем высотой с десятиэтажный дом. ФОТО

Архитектурный фестиваль сделал глубинку популярной за рубежомФото: nevercrew.com

В социальных сетях за рубежом набирают популярность фотографии города Сатка Челябинской области. Иностранцы поражены работами в стиле стрит-арт высотой с целые дома, которые появился в рамках фестиваля «Другое пространство».

Мероприятие прошло в ходе второго архитектурного фестиваля «Моя Сатка» при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» и Итальянского института культуры. В городе расписали несколько многоэтажек. Пользователей Сети за рубежом в первую очередь поразил гигантский медведь высотой с десятиэтажный дом, который держит в лапах красную ленту.

Отметим, фестиваль был организован при участии Фонда поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание» и местных властей.

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Фестиваль прошел при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» и Итальянского института культуры Фото: nevercrew.com

Как писало «URA.RU» ранее, 31 января Артемий Лебедев выиграл спор с оппозиционером Алексеем Навальным о логотипе Сатки, который разработала студия дизайнера. ООО «Студия Арт. Лебедева» получило контракт после того, как ее гендиректор побывал в Сатке и сделал несколько восторженных заявлений о ее достопримечательностях.

Юрий Викторов
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