17:48 06 июня 2017 0

Итальянцу интересно, как впишутся в жизнь те, кто провел 25 лет на зоне Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В ивдельской исправительной колонии №46 «Черный беркут», где отбывают наказание лица, приговоренные к пожизненному сроку, а также те, кто в свое время был приговорен к расстрелу, но получил помилование, побывал итальянский журналист Марк Франкетти. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Итальянец снимает фильм о людях, которые очень долго сидели в тюрьме, и о том, что происходит с ними, когда они наконец выходят на свободу.

«Понятно, что в любой стране — Италии, Франции или Америке — не важно, где, если человек отсидел 25 лет и вышел, то страна совершенно другая, — рассказал Марк Франкетти. — А здесь мы говорим о людях, которые попали за решетку сразу после распада Советского Союза, в начале 90-х. Понятно, что Россия кардинально изменилась. Мне очень интересен взгляд на современную Россию людей, которые 25 лет отсутствовали, словно были на другой планете».

Героями ленты стали двое осужденных, один из которых освобождается на днях, а другой — через год. Один из мужчин сидит в тюрьме с 1983 года (лишь в 1992-м выходил на свободу, но через месяц с небольшим вновь попал за решетку). Во время интервью он признался, что сейчас на свободе ему будет боязно даже переходить дорогу. По его словам, зэки совершенно не готовы к жизни на воле и прекрасно понимают, что им там не рады. «Мы иллюзий не строим», — говорит осужденный.

Итальянец намерен снимать жизнь российских узников еще в течение десяти месяцев после освобождения.

ИК-46 в Ивделе получила название «Черный беркут» благодаря скульптурной композиции в центре фонтана возле штаба учреждения. В данном исправительном учреждении содержатся приговоренные к пожизненному лишению свободы, а также те, кому смертная казнь в порядке помилования была заменена на срок 25 лет. Сейчас у многих из них этот срок близится к завершению.

Итальянский журналист, московский корреспондент британской газеты The Sunday Times Марк Франкетти уже более 20 лет работает в России. Также он режиссер-документалист. Во время захвата заложников в «Норд-Осте» Франкетти побывал в театральном центре, записав на видео обращение лидера террористов Бараева. В Ивделе, в ИК-46, итальянец в 2012—2013 годах снимал фильм «Приговоренный», который часто демонстрируют в свердловских колониях. По словам охранников ивдельской колони, некоторые осужденные знают эту картину наизусть.