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07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
23:38  06 июня 2017 0

Челябинские больницы заплатят 2 млн рублей штрафа энергетикам

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Отключить больницы от электричества за долги энергетики не имеют праваФото: depositphotos.com © URA.RU

С начала 2017 года стремительно увеличивается задолженность учреждений здравоохранения Челябинской области. На начало года долг больниц перед энергетиками составлял 17,9 млн рублей, а по состоянию на конец мая достиг 39,9 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе ПАО «Челябэнергосбыт», из почти 40 млн рублей, 24,5 млн рублей приходится на долю областных учреждений здравоохранения и 15,4 млн руб. — муниципальных.

Минздрав намерен погасить долги за счет средств обязательного медицинского страхования до 1 июля 2017 года. Ответственность в ведомстве переложили на администрацию муниципалитетов. «Неудовлетворительные расчеты проблемных учреждений здравоохранения, в совокупности со стремительно растущими долгами предприятий сферы ЖКХ, являются серьезной проблемой для ПАО „Челябэнергосбыт“, особенно в условиях жесткой платежной дисциплины на оптовом рынке и обязательств инфраструктурных платежей», — сообщили в энергокомпании.

В энергокомпании рассказывают, что отключить электричество в больницах не могут, поэтому единственной мерой воздействия на учреждение здравоохранения является начисление неустойки. Штрафные санкции допускаются Федеральным законом №307-ФЗ от 03.11.2015 года, который предусматривает увеличение размера неустойки за неполную или несвоевременную оплату электроэнергии.

Нина Калинина
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