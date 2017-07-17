Бывший водитель погибшей от рака певицы Жанны Фриске Андрей Медведев рассказал о том, как складывались ее отношения с ведущим Дмитрием Шепелевым. По словам Медведева, гражданский муж звезды эстрады оказался двуличным типом.
Медведев сразу уточнил, что Шепелев сразу не понравился ни семье Жанны Фриске, ни ее подругам. «Но она обожала Дмитрия», — рассказал бывший водитель певицы, его слова приводит портал «Дни.ру». Он также рассказал, что Шепелев не раз жаловался ему на то, что родственники Фриске «всю кровь выпили» из него. Дмитрий Шепелев долгое время не давал отцу Фриске историю болезни Жанны, так как считал, что никакое лечение ей уже не поможет. При этом в Латвии незадолго до смерти артистки сделал ей предложение руки и сердца.
Медведев уточнил, что с самой Жанной Шепелев вел себя весьма обходительно. «Он понимал, кто такая Жанна Фриске. Меркантильный интерес, конечно же, присутствовал, — отметил экс-водитель. Но будем честными — Дима такой не один. Многие хотели присосаться. Жанна знакомила его с нужными людьми, проталкивала на телевидение».
У водителя Фриске совсем испортилось мнение о ведущем, когда он нелестно высказался о соведущем программы «ДОстояние РЕспублики» Игоре Николаеве, который на тот момент болел раком. «Точно не скажу, но прозвучала фраза типа „старый козел“. А я подумал: „Кто ты, а кто Николаев! Человек-легенда“. Понял, что он — двуличный тип», — отмечает Андрей Медведев.
Жанна Фриске умерла в возрасте 40 лет от опухоли головного мозга. 8 июля 2017 года артистке исполнилось бы 43 года. У нее с Шепелевым остался совместный сын Платон. Недавно между родственниками артистки и ее гражданским супругом вспыхнул очередной скандал из-за того, что Дмитрий вывез сына за границу. Кроме того, телеведущего могут арестовать за то, что он не дает видеться родственникам Фриске с Платоном. По решению суда мужчина должен позволять встречи сына с бабушкой и дедушкой раз в месяц.