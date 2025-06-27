Алаудинов: в СБУ хотят убить офицеров «Ахмата», включая группу «Аида»

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Алаудинов заявил, что члены группировки «Ахмат» знают о планах СБУ, и поэтому ведут себя спокойно
Алаудинов заявил, что члены группировки «Ахмат» знают о планах СБУ, и поэтому ведут себя спокойно Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) разрабатывает планы по ликвидации командного состава спецназа «Ахмат», включая участников группы «Аида». Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«СБУ постоянно ищет способы ликвидировать меня и других командиров, особенно группу „Аида“, которая всегда была для них головной болью», — заявил Алаудинов в беседе с ТАСС. Он отметил, что украинские спецслужбы выделяют значительные ресурсы на подобные операции и стремятся доложить руководству в Киеве об успехах по ликвидации любого из командиров «Ахмата».

Алаудинов также подчеркнул, что бойцы «Ахмата» осведомлены о планах противника и готовы к возможным угрозам. По его словам, это позволяет им сохранять спокойствие и продолжать выполнение боевых задач. Командир отметил, что несмотря на попытки СБУ дестабилизировать работу подразделения, бойцы не снижают боеспособности и продолжают выполнять поставленные задачи.

Ранее, в ночь на 27 июня, Служба безопасности Украины объявила Апти Алаудинова в розыск, обвинив его в посягательстве на территориальную целостность Украины, и выдала разрешение на его задержание. Сам Алаудинов заявил, что инициатору розыска стоит подумать о способах спасения. Он пообещал, что после завершения операции в Украине начнутся судебные разбирательства против тех, кто пытается использовать розыск для запугивания, и иронично добавил, что «даже спим неспокойно», передает «Ридус».

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Служба безопасности Украины (СБУ) разрабатывает планы по ликвидации командного состава спецназа «Ахмат», включая участников группы «Аида». Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «СБУ постоянно ищет способы ликвидировать меня и других командиров, особенно группу „Аида“, которая всегда была для них головной болью», — заявил Алаудинов в беседе с ТАСС. Он отметил, что украинские спецслужбы выделяют значительные ресурсы на подобные операции и стремятся доложить руководству в Киеве об успехах по ликвидации любого из командиров «Ахмата». Алаудинов также подчеркнул, что бойцы «Ахмата» осведомлены о планах противника и готовы к возможным угрозам. По его словам, это позволяет им сохранять спокойствие и продолжать выполнение боевых задач. Командир отметил, что несмотря на попытки СБУ дестабилизировать работу подразделения, бойцы не снижают боеспособности и продолжают выполнять поставленные задачи. Ранее, в ночь на 27 июня, Служба безопасности Украины объявила Апти Алаудинова в розыск, обвинив его в посягательстве на территориальную целостность Украины, и выдала разрешение на его задержание. Сам Алаудинов заявил, что инициатору розыска стоит подумать о способах спасения. Он пообещал, что после завершения операции в Украине начнутся судебные разбирательства против тех, кто пытается использовать розыск для запугивания, и иронично добавил, что «даже спим неспокойно», передает «Ридус».
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