Алаудинов: в СБУ хотят убить офицеров «Ахмата», включая группу «Аида»

Служба безопасности Украины (СБУ) разрабатывает планы по ликвидации командного состава спецназа «Ахмат», включая участников группы «Аида». Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«СБУ постоянно ищет способы ликвидировать меня и других командиров, особенно группу „Аида“, которая всегда была для них головной болью», — заявил Алаудинов в беседе с ТАСС. Он отметил, что украинские спецслужбы выделяют значительные ресурсы на подобные операции и стремятся доложить руководству в Киеве об успехах по ликвидации любого из командиров «Ахмата».
Алаудинов также подчеркнул, что бойцы «Ахмата» осведомлены о планах противника и готовы к возможным угрозам. По его словам, это позволяет им сохранять спокойствие и продолжать выполнение боевых задач. Командир отметил, что несмотря на попытки СБУ дестабилизировать работу подразделения, бойцы не снижают боеспособности и продолжают выполнять поставленные задачи.
Ранее, в ночь на 27 июня, Служба безопасности Украины объявила Апти Алаудинова в розыск, обвинив его в посягательстве на территориальную целостность Украины, и выдала разрешение на его задержание. Сам Алаудинов заявил, что инициатору розыска стоит подумать о способах спасения. Он пообещал, что после завершения операции в Украине начнутся судебные разбирательства против тех, кто пытается использовать розыск для запугивания, и иронично добавил, что «даже спим неспокойно», передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.