В зоне СВО испытывают укороченный автомат АК-12К для ближнего боя

В рамках специальной военной операции (СВО) бойцы группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России проводят тестирование обновленной версии автомата «Калашников» — АК-12К. Этот укороченный автомат разработан специально для штурмовых операций в условиях ограниченного пространства, таких как городские бои. Инструктор по огневой подготовке с позывным «Кот» поделился деталями об автомате.
«АК-12К — укороченный. Это автомат третьего поколения. Если сравнивать с предыдущей версией, то был укорочен ствол, немного модифицирован предохранитель, сделан соответствующий оригинальный окрас, установлено навесное оборудование», — рассказал военнослужащий «Известиям». Однако он отметил, что цевье автомата склонно к быстрому загрязнению грязью и песком.
Другой военный с позывным «Багира» добавил, что АК-12К разработан с учетом опыта СВО. В автомате предусмотрен прибор малошумной стрельбы (ПМС), который легко устанавливается и снимается. Багира также упомянул о двойном переключателе режима огня, что позволяет стрелять как левой, так и правой рукой. Тестирование новой версии автомата продолжается, и результаты будут использованы для дальнейшего усовершенствования вооружения российской армии.
Ранее концерн «Калашников» уже сообщал о модернизации других видов стрелкового оружия, в том числе пистолета-пулемета ППК-20, который начал поступать на вооружение российских военных летчиков. Кроме того, концерн наладил экспорт управляемых боеприпасов «КУБ-Э», эффективность которых была подтверждена в зоне проведения СВО.
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