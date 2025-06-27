Утихнут или ударят снова: чего ждать от магнитных бурь 28 июня 2025

Июнь 2025 году дал жару не только по температуре, но и по солнечной активности: магнитные бури трясли метеочувствительных, вызывая повышенное давление и головные боли. Но к концу месяца Солнце сбавило обороты, и обстановка начала успокаиваться. Что ждет 28 июня 2025, будет ли продолжение бурь или Земля наконец вздохнет спокойно — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце в конце июня 2025
С конца июня Солнце снова активно. Все началось 25 июня, когда магнитное поле Земли ощутило удар солнечного ветра, и уровень возмущений сразу поднялся до 5,5 баллов по шкале Kp. Это уже считается бурей средней силы, которая может влиять на метеочувствительных людей.
Причина — потоки разогретой плазмы, которые вырываются из корональной дыры на Солнце. Это темная область на его поверхности, через которую в космос выбрасывается солнечный ветер. Сейчас эта область развернута к Земле, поэтому все потоки летят в нашу сторону. Пик возмущений пришелся на 26 и 27 июня — тогда геомагнитная активность достигла почти 6 красных баллов. После этого Солнце постепенно успокаивается.
Прогноз магнитных бурь на 28 июня 2025 года
На 28 июня прогноз спокойный. Геомагнитный индекс Ap = 15 означает, что сохраняется умеренная активность Солнца, но без резких всплесков. Показатель F10.7 = 140 указывает на умеренно высокую активность Солнца: возможны небольшие вспышки, но они не представляют угрозы, сообщают специалисты из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.
Средний уровень геомагнитной активности 28 июня составит около 3,5 баллов по шкале Kp. Это зеленый уровень, означающий, что бури не ожидаются и магнитное поле Земли будет стабильным.
Что значит прогноз:
- Вероятность того, что будут небольшие возмущения магнитного поля — 35%.
- Вероятность, что магнитосфера останется спокойной — 48%.
- Это значит, что день будет в целом спокойным, с минимальными шансами на дискомфорт даже у чувствительных к погоде людей.
Атмосферное давление 28 июня 2025
- Москва: 742 мм рт. ст.
- Санкт-Петербург: 755 мм рт. ст. (Норма — около 760 мм рт. ст.)
Это означает, что в Москве давление немного понижено, в Питере — почти в пределах нормы. Пониженное давление может вызывать сонливость, головные боли и вялость, особенно в сочетании с погодными колебаниями. Если чувствуете слабость, постарайтесь пить больше воды и отдыхать.
Что такое магнитные бури и чем они опасны
Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на выбросы плазмы и солнечного ветра, которые приходят к нам после вспышек на Солнце. Степень бури измеряют по шкале Kp (от 0 до 9):
- 0–3 балла (зеленый уровень) — спокойно, опасности нет.
- 4 балла (оранжевый уровень) — слабые возмущения, могут почувствовать метеозависимые.
- 5–6 баллов (красный уровень) — буря средней силы, возможны головные боли, скачки давления.
- 7–9 баллов (фиолетовый уровень) — сильная буря, возможна бессонница, раздражительность, сбои в работе техники.
Наука не доказала, что магнитные бури напрямую вредят здоровью. Но врачи подтверждают: многие люди действительно жалуются на плохое самочувствие в такие дни. Это проявляется как головная боль, усталость, скачки давления, раздражительность.
Как защитить себя в дни магнитных бурь
Если вы метеочувствительны, соблюдайте простые рекомендации:
- Спите не менее семи-восьми часов.
- Пейте воду, чтобы избежать обезвоживания.
- Ограничьте кофе и крепкий чай, особенно вечером.
- Снизьте активность: вместо тренировки лучше выйти на прогулку.
- Контролируйте давление, а при скачках — обращайтесь к врачу.
- Не перегружайте себя важными делами в бурные дни.
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