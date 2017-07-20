В Перми офицера подозревают в жестоком избиении 15-летнего подростка. У парня оказался разрыв внутренних органов.
История произошла в феврале этого года. «Компания подростков выпивала и шумела в подъезде дома, где живет преподаватель Пермского военного института войск национальной гвардии. Это были знакомые его сына, они не первый раз собирались там. Жена офицера вышла и попросила ребят вести себя тише, но они нахамили ей в ответ. Тогда вышел сам офицер. Он не сдержался и стал избивать одного из мальчиков», — рассказал «URA.RU» руководитель военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону Сергей Афанасьев.
В итоге у мальчика диагностировали серьезные травмы — разрыв печени и поджелудочной железы. Ему пришлось делать операцию. «Парень очень маленького роста и худенький, а офицер — под два метра ростом», — рассказал источник, знакомый с ситуацией. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Преподаватель Пермского военного института войск национальной гвардии находится на службе во внутренних войсках более 10 лет, на работе его характеризуют положительно, сообщает 59.ru со ссылкой на военную прокуратуру.