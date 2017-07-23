Телезвезда Ольга Бузова решила скрыть от фанатов отсутствие груди. Замаскировать эту часть тела девушка решила выложив очередное фото в Instagram, где на ней надет топ с рюшами.
Снимок сделан во время прогулки телеведущей «Дома 2» с подругами по Москва-реке. Бузова позирует, облокотившись на спинку дивана. Она одета в черные туфли на шпильке, обтягивающие брюки того же цвета, джинсовку и короткий белый топ с огромным количество рюшек. Именно он, по мнению подписчиков, должен скрыть отсутствие груди у телезвезды.
Пользователи соцсетей не оценили топ телезвезды и иронично отозвались о нем в комментариях. «Выглядит супер, так и одевайся. И сделай пластику груди, будет офигенно», — написал пользователь с ником efremushkinaolesia. Также подписчики телезвезды сравнили топ с бантом и зефиром.