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23 июля 2017
Главные новости Москвы
15:55  23 июля 2017 0

Бузова скрывает от фанатов отсутствие груди. ФОТО

Бузова Ольга, бузова ольга
Девушка выложила очередное фото в InstagramФото: Instagram Бузовой Ольги

Телезвезда Ольга Бузова решила скрыть от фанатов отсутствие груди. Замаскировать эту часть тела девушка решила выложив очередное фото в Instagram, где на ней надет топ с рюшами.

Снимок сделан во время прогулки телеведущей «Дома 2» с подругами по Москва-реке. Бузова позирует, облокотившись на спинку дивана. Она одета в черные туфли на шпильке, обтягивающие брюки того же цвета, джинсовку и короткий белый топ с огромным количество рюшек. Именно он, по мнению подписчиков, должен скрыть отсутствие груди у телезвезды.

Пользователи соцсетей не оценили топ телезвезды и иронично отозвались о нем в комментариях. «Выглядит супер, так и одевайся. И сделай пластику груди, будет офигенно», — написал пользователь с ником efremushkinaolesia. Также подписчики телезвезды сравнили топ с бантом и зефиром.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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