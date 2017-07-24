Российская экономика продолжит постепенное восстановление в 2017 году, Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник, 24 июля, подтвердил соответствующий апрельский прогноз.
Эксперты МВФ ранее прогнозировали в 2017 году в России реальный рост ВВП на уровне 1,4%, напоминает «Утро.ру», отмечая, что данные по подтверждению прогноза опубликованы в июльском бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики».
В докладе утверждается, что базовая инфляция в России в 2017 году «значительно снизилась». Оптимистичные прогнозы специалисты делают и на 2018 год.