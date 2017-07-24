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24 июля 2017
12:15  24 июля 2017 3

МВФ подтвердил прогноз восстановления экономики России

Новый рубль РФ, рубль, монеты, деньги
Экономика РФ поднимется уже к концу 2017 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Российская экономика продолжит постепенное восстановление в 2017 году, Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник, 24 июля, подтвердил соответствующий апрельский прогноз.

Эксперты МВФ ранее прогнозировали в 2017 году в России реальный рост ВВП на уровне 1,4%, напоминает «Утро.ру», отмечая, что данные по подтверждению прогноза опубликованы в июльском бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

В докладе утверждается, что базовая инфляция в России в 2017 году «значительно снизилась». Оптимистичные прогнозы специалисты делают и на 2018 год.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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