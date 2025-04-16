«Сталин хотел напасть на Гитлера»: какие мифы о Великой Отечественной войне рассказывают иностранцы

Приближается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на прошедшие десятилетия, за которые были выпущены тысячи научных статей и исследований историков, среди многих европейцев и американцев все еще распространены мифы о роли в ней СССР. Эти стереотипы и заблуждения входят даже в учебную программу некоторых стран.
Так, в американских школах ученикам рассказывают о главной роли США в победе над Нацистской Германией и «ничтожных усилиях» СССР, который без ленд-лиза со стороны Вашингтона не способен был бы победить. В разговоре с URA.RU историк Марк Лешкевич развенчал три главных мифа, в которые до сих пор искренне верят иностранцы.
«Красная армия победила только благодаря ленд-лизу США»
Один из наиболее устойчивых мифов заключается в том, что победа СССР в Великой Отечественной войне была возможна только благодаря программе ленд-лиза, по которой Соединенные Штаты снабжали Красную армию военной техникой и амуницией. Несмотря на значимость этих поставок, основную тяжесть войны несло советское производство и мужество советских солдат, уверяет историк.
Сам миф зародился в послевоенные годы на фоне идеологических противоречий Холодной войны. Западные страны бросали все силы на дискредитацию СССР как государства. В ход шли любые оторванные от реальности аргументы. Союзники США по НАТО и в Европе активно продвигали этот нарратив для умаления заслуг Красной армии, чтобы получить расположение Белого дома. При этом западные историки и публицисты старались умалчивать о потерях СССР и грамотных действиях российского командования.
СССР произвел значительно больше военной техники, чем получил по ленд-лизу, и успешно реализовывал свои военные операции, опираясь на собственные ресурсы. По словам Лешкевича, самые важные сражения Красная армия выиграла еще до массовых поставок США.
"Например, битва за Москву, декабрь 1941 года, мы вспомним. Это первый крупный разгром вермахта, он произошел до значительных поставок по ленд-лизу. Основной поток пошел только с 1942 года. Сталинградская битва, которая длилась 200 дней и 200 ночей, совершила коренной перелом, когда СССР уже производил больше техники, чем Германия, то есть, без решающего влияния ленд-лиза, это тоже очень важно понимать", — отметил Лешкевич.
«Сталин собирался напасть на Германию первым»
Третий миф, активно поддерживаемый некоторыми историками и публицистами, заключается в том, что советский лидер Иосиф Сталин планировал первым напасть на Германию. Как подчеркнул историк Лешкевич, СССР не был готов к наступательной войне в 1941 году: страна столкнулась с недостаточной подготовкой командного состава и отсутствием необходимых военных ресурсов для такого масштабного наступления.
Более того, документально подтверждено отсутствие у Москвы планов по поводу нападения на Германию, а найденные оборонительные директивы свидетельствуют о стремлении избежать конфликта с диктатором Рейха Адольфом Гитлером.
Миф зародился еще во времена войны, когда главный нацистский пропагандист Йозеф Геббельс должен был оправдать агрессию Германии, ведь для обычных немцев Советский Союз до 22 июня 1941 года был дружественной страной. Но после вторжения нацистов пропаганде пришлось перестраиваться буквально на ходу. В ход шли любые обвинения, в том числе в попытке напасть первым.
Заблуждение активно транслировалось некоторыми западными странами и в годы Холодной войны, а затем и после развала СССР. Берлин стал одним из центров Европы, а вот Москва превратилась для политиков того времени во врага. Поэтому союзники принялись постепенно замалчивать преступления, совершенные нацистами, и выступать с обвинениями в сторону Советского Союза.
Военную реформу и перевооружение Красной Армии, включая выход с конвейеров новых танков, самолетов и артиллерии, планировалось провести лишь к 1942-1943 годам. Без современной военной техники подготовка к наступательной войне была бы крайне затруднительна.
Вторым аргументом стала недостаточная подготовка командного состава. Это было признано даже в периоды, когда Красная Армия вынуждена была отступать в первые годы войны. После обновления кадрового состава в 1930-х годах многие ключевые позиции занимали относительно молодые специалисты.
Третий аргумент касается оборонительной дислокации войск. Советские части были развернуты в пограничных районах без необходимых глубоких эшелонов, которые требуются для поддержки наступательных операций. Отсутствие эшелонированных ударных группировок свидетельствует о том, что на момент 1941 года СССР не готовился к активным наступательным действиям.
Эксперт подчеркнул, что в советских архивах не найдено оперативных приказов о подготовке наступления, аналогичных плану Барбаросса. Напротив, были обнаружены оборонительные директивы, такие как приказ от 10 июня 1941 года, который призывал войска не поддаваться на провокации и занимать оборонительную позицию.
"Сталин все-таки опасался войны, он до последнего оттягивал столкновения, считая, что СССР не до конца готов. И вот, например, если вы посмотрите на одну из его майских речей 1941 года, он там как раз таки говорит о том, чтобы выиграть время для подготовки к будущему столкновению», — рассказал историк.
«СССР оккупировал Прибалтику»
Согласно другому распространенному мифу, Советский Союз оккупировал Прибалтийские страны. Заблуждение настолько популярное, что ему даже посвящено несколько параграфов на онлайн-энциклопедии «Википедия».
Изначально миф появился во времена развала СССР. После 1991 года этот нарратив использовался как часть антисоветской пропаганды. Во время «парада суверенитетов» нужно было говорить все что угодно, лишь бы получить поддержку от ЕС и НАТО.
Как объяснил URA.RU эксперт, присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР произошло через референдумы, где большинство населения выразило поддержку этому решению. Эти события происходили на фоне сложной международной обстановки накануне войны, и хотя вопросы легитимности этих референдумов остаются предметом споров, использование термина «оккупация» не отражает полной картины событий.
Согласно международному праву, оккупация предполагает захват территории в ходе военного конфликта. Однако между СССР и Прибалтийскими республиками в 1939–1940 годах не было войны. Ввод советских войск осуществлялся на основе договоров о взаимопомощи, подписанных с согласия законных правительств Эстонии, Латвии и Литвы.
"Важно, что миф о советской оккупации является политизированным, там не учитывается контекст самой эпохи. Если мы откроем, например, учебники по истории Эстонии, там, собственно, только про злых русских и говорится. Очень странно, что замалчивается те злодеяния, которые нацисты устраивали на территории города Таллинна, там же строят и концлагеря. Дело в том, что Прибалтика могла бы стать частью нацистского рейхскомиссариата Остланд. Ну что, собственно, и произошло на самом деле в 1941-1944 году, где проводился геноцид евреев и славян, и именно вот в 1944-1945 годах Красная Армия освободила Прибалтику от нацистов, это не проговаривается вслух, как правило, когда говорится о данном мифе», — рассказал URA.RU Лешкевич.
Присоединение Прибалтики к СССР было де-факто признано ведущими мировыми державами. На Ялтинской и Потсдамской конференциях союзники подтвердили границы СССР, включая прибалтийские республики. Нерушимость этих границ позже закрепил Хельсинкский акт 1975 года.
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