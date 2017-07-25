Любимый журнал Суркова возглавил актер из сериала «Универ»

Журнал «Русский пионер» возглавит актер из сериала «Универ»
Новым генеральным директором журнала «Русский пионер» с 25 июля назначен актер Алексей Гаврилов. Он сменит на этом посту Александра Зильберта, — сообщает РИА Новости со ссылкой на издание.
«В следующем году журналу исполнится 10 лет, и этот важный для любого издания рубеж „Русский пионер“ рассматривает как начало нового этапа, в котором большое значение будет иметь digital-направление, развитие онлайн-проектов и соцсетей», — говорится в сообщении.
Алексей Гаврилов известен зрителям как актер сериала «Универ», но у него большой опыт работы в рекламном и PR-бизнесе, добавляют в издании.
Как ранее писало URA.RU, в журнале «Русский пионер» помощник президента РФ Владислав Сурков публиковал свои стихи.