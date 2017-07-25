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25 июля 2017
15:08  25 июля 2017 0

Любимый журнал Суркова возглавил актер из сериала «Универ»

Владислав Сурков, сурков владислав
Помощник президента РФ Владислав Сурков публиковал в журнале "Русский пионер" свои стихиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Журнал «Русский пионер» возглавит актер из сериала «Универ»

Новым генеральным директором журнала «Русский пионер» с 25 июля назначен актер Алексей Гаврилов. Он сменит на этом посту Александра Зильберта, — сообщает РИА Новости со ссылкой на издание.

«В следующем году журналу исполнится 10 лет, и этот важный для любого издания рубеж „Русский пионер“ рассматривает как начало нового этапа, в котором большое значение будет иметь digital-направление, развитие онлайн-проектов и соцсетей», — говорится в сообщении.

Алексей Гаврилов известен зрителям как актер сериала «Универ», но у него большой опыт работы в рекламном и PR-бизнесе, добавляют в издании.

Как ранее писало URA.RU, в журнале «Русский пионер» помощник президента РФ Владислав Сурков публиковал свои стихи.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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