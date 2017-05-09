Помощник президента России Сурков написал стихотворение о весне и снеговиках

12:35 09 мая 2017 0

Владислав Сурков Фото: archive.government.ru

Помощник президента России Владислав Сурков написал стихотворение о весне и снеговиках. Произведение под названием «Без объявления весны» опубликовал журнал «Русский пионер».

«Помощник президента России Владислав Сурков рад, конечно, весне, как и всему живому, а только и сострадает ей. И так, как только и может поэт, а тем более помощник президента России: плача и смеясь одновременно», — написано на сайте журнала.

В своей лирической балладе, опубликованной накануне Дня Победы, 8 мая, чиновник рассказал о двух одиноких снеговиках под весенним солнцем.

В нашем дворе

тает лед на

хронической луже

из проталин лезут

трава и окурки

только

два снеговика

у подъезда

никуда не бегут и не лезут

неподвижны и

не покорны весне

последние против

целого мира стоят

не гордо, а так

стоят

как обычно

держат линию

фронта

в неравнои? борьбе

«Кто оплачет их гибель? кто восславит их подвиг? кто сделает с ними selfie mortale?» — вопрошает поэт.

В «Русском пионере» помощник Путина публикуется регулярно. Его стихи также легли в альбом проекта «Полуострова», на котором песни исполнил лидер группы «Агаты Кристи» Вадим Самойлов.