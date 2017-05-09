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09 мая 2017
08 мая 2017
12:35  09 мая 2017 0

Помощник президента России Сурков написал стихотворение о весне и снеговиках

Владислав СурковФото: archive.government.ru

Помощник президента России Владислав Сурков написал стихотворение о весне и снеговиках. Произведение под названием «Без объявления весны» опубликовал журнал «Русский пионер».

«Помощник президента России Владислав Сурков рад, конечно, весне, как и всему живому, а только и сострадает ей. И так, как только и может поэт, а тем более помощник президента России: плача и смеясь одновременно», — написано на сайте журнала.

В своей лирической балладе, опубликованной накануне Дня Победы, 8 мая, чиновник рассказал о двух одиноких снеговиках под весенним солнцем.

В нашем дворе
тает лед на
хронической луже
из проталин лезут
трава и окурки

только
два снеговика
у подъезда
никуда не бегут и не лезут
неподвижны и
не покорны весне
последние против
целого мира стоят

не гордо, а так
стоят
как обычно
держат линию
фронта
в неравнои? борьбе

«Кто оплачет их гибель? кто восславит их подвиг? кто сделает с ними selfie mortale?» — вопрошает поэт.

В «Русском пионере» помощник Путина публикуется регулярно. Его стихи также легли в альбом проекта «Полуострова», на котором песни исполнил лидер группы «Агаты Кристи» Вадим Самойлов.

Евгений Лазарев
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