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26 июля 2017
Главные новости Москвы
14:54  26 июля 2017 4

Российских женщин заставят служить в армии

Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, москалькова татьяна
Девушки пишут Татьяне Москальковой с просьбой помочьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что женщины должны получить право служить в рядах Вооруженных Сил, сообщает «Утро.ру». Омбудсмен сделала это заявление 26 июля во время молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме».

Омбудсмен сообщила, что к ней регулярно поступают жалобы от девушек, которые желают, но не могут получить военные специальности. Москалькова уверена, что девчонки ущемлены в праве проходить срочную службу в армии. Также она считает, что за последние 10 лет армия стала лучше, но проблемы остаются. Например, нет индексации зарплат военных.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о том, что в России разрабатываются меры против попрошаек с больными детьми. Соответствующее заявление она сделала также на форуме.

Семен Гринберг
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