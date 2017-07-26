Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что женщины должны получить право служить в рядах Вооруженных Сил, сообщает «Утро.ру». Омбудсмен сделала это заявление 26 июля во время молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме».
Омбудсмен сообщила, что к ней регулярно поступают жалобы от девушек, которые желают, но не могут получить военные специальности. Москалькова уверена, что девчонки ущемлены в праве проходить срочную службу в армии. Также она считает, что за последние 10 лет армия стала лучше, но проблемы остаются. Например, нет индексации зарплат военных.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о том, что в России разрабатываются меры против попрошаек с больными детьми. Соответствующее заявление она сделала также на форуме.