Сергей Кириенко на «Территории смыслов»: лайфхаки и уроки мудрости

17:04 22 июля 2017 0

Первый замруководителя администрации Сергей Кириенко посетил молодежный лагерь «Территория смыслов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лагерь «Территория смыслов» считается преемником молодежного форума «Селигер» (существовал по инициативе движения «Наши»). В 2015 году Федеральное агентство по делам молодежи перенесло его на Клязьму (Владимирская область). Здесь молодежь представляет свои проекты, посещает образовательные лекции и тренинги с ведущими экспертами и политиками. «Территория смыслов» проходит ежегодно, с июня по август. В прошлые годы лагерь посещали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, другие высокопоставленные чиновники и лидеры партий.

Молодежный лагерь «Территория смыслов» в 2015 пришел на смену «Селигеру» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пятницу, 21 июля в лагере открылась смена «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов», которая должна принять 1000 человек. Это уже четвертая смена за этот сезон, осталось еще три -«парламентарии», «социологи», «транспортники». По словам организаторов, она оказалась одной из самых популярных среди участников: на место претендовало 4 человека. Средний возраст участников смены — 20-25 лет.

Как только оказываешься в лагере, интуитивно начинаешь искать портреты Владимира Путина, патриотические лозунги, символику — но их нигде нет. И это, наверное, первое принципиальное отличие от нашистского «Селигера». Второе — сами участники в большинстве своем не политизированы и не имеют каких-то установок против оппозиции. Программный директор форума Матвей Навдаев уверил «URA.RU», что в лагерь могут попасть молодежь самых разных политических взглядов: никаких фильтров по этому вопросу нет.

Первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко осматривает лагерь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хедлайнером первого дня смены НКО стал первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко. Накануне его приезда, корреспондент «URA.RU» поговорила с участниками лагеря и выяснила, что многие даже не могут назвать должность Кириенко, знают только, что приедет «человек из Кремля». Никакой предварительной работы по отсеву вопросов перед приездом статусного чиновника также не проводилось: и это тоже принципиальное отличие от Селигера времен «Наших», когда весь лагерь стоял на ушах, готовясь встречать Владислава Суркова (тогда в Кремле курировал внутреннюю политику).

Евгения и Юрий приехали на «Территорию смыслов» из Воронежа, они говорят, что хотят здесь обучиться «социальным и лидерским технологиям». Ребята считают, что задача политиков — решать конкретные проблемы, а фамилии не имеют значения:

«Здравоохранением, например, не занимается ни оппозиция, ни власть. Борьба с коррупцией тоже проблема: о том, что с ней надо бороться говорит и власть, и оппозиция», — объясняет Евгения.

«Протесты в Москве ведь не были политическими, они были против конкретных проблем. И это право людей высказывать свою позицию»,

— убежден Юрий.

Когда спрашиваешь участников лагеря, где они получают информацию о событиях в мире и в стране, многие абстрактно отвечают: в интернете. Некоторые называют паблики в инстаграм, популярных влогеров.

Наталья приехала в лагерь из Саранска, она будущий психолог и говорит, что не верит Навальному Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Наталья приехала на «Территорию смыcлов» из Саранска, она учится на психолога и разрабатывает тренинги, которые позволят школьникам социализироваться в подростковый кризис: «Я в курсе политических новостей, мне интересны вопросы федеральной политики. Я не смотрю ТВ, я подписана на новости в Инстаграме, смотрю развлекательные влоги, например, „Дневник Хача“. Вот вчера там был руководитель Life.ru, кажется, Габрелянов его зовут. И вот он правильно про Навального сказал, что тот неискренний. Я тоже не верю Навальному, у него нет четкой позиции. Мне больше нравится Путин. Хотя к протестам отношусь нейтрально».

В какой-то момент на территории лагеря звучит песня Океана Эльзы «Я не сдамся без бою». Странно было слышать на этой площадке композицию, популярную во время первого Майдана на Украине, не говоря уже о том, что концерты самой группы последние годы не проводятся в России. Исполнял песню в караоке один из участников лагеря, другие ему подпевали.

«URA.RU» поговорило с исполнителем: Николай приехал из Волгоградской области и считает, что без Путина России было бы очень плохо, но с Украиной надо обязательно снова подружиться: «К руководству страну отношусь очень хорошо, потому что, если бы не Путин, где бы мы были сейчас. Это тот президент, который нужен нашей стране, мало кто выдержал бы удары и, может, у кого-то бы уже нервы сдали, и началась какая-то война.

Мне нравится политика нашего президента в том, что мы все время заступаемся за другие страны и что-то предотвращаем. Мы не лезем с какой-то агрессией, мы просто защищаем слабых.

А на Украине виноваты власти, они накручивают ситуацию и винят во всем нас, но сами украинцы любят Россию. Надеюсь, скоро все закончится, и мы снова станем с Украиной друзьями, мы всю нашу жизнь идем вместе».

Приезд кремлевского чиновника не нарушил будничной жизни лагеря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Приезд Сергея Кириенко, который проводит тут целый день, не мешает будничной жизни ребят: кто-то купается, кто-то учится единоборствам, другие поют в караоке. Кириенко осматривает лагерь: палаточный городок, релаксовые зоны, посещает инновационную площадку стартапов, потом обедает в столовой.

На панельную дискуссию «Образ будущего» с Сергеем Кириенко собрались более 600 человек. Главный куратор внутренней политики в стране сразу заявил, что успех будущего России во многом зависит от развития некоммерческих организаций (НКО). Кроме того Кириенко рассказал о своем представлении о будущем страны. По его мнению, главным богатством станут не природные ресурсы, не технологии, а люди — «качество человеческого капитала». «Конкурентоспособность страны будет определяться тем, насколько быстро люди способны адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Чем быстрее, тем лучше», — считает Кириенко.

Он также призвал молодежь активно проектировать собственное будущее и будущее страны: « Будущее не случается, а проектируется, оно сначала рождается в головах людей, таких, как вы. А вот то, какой проект реализуется, зависит от того, сколько людей в него поверят. Реализуется тот, в который поверит большинство, — уверяет Сергей Кириенко. — Будущее надо делать самим, а если просто жить и ждать, то окажешься в чужом проекте».

Когда начались вопросы от участников, в какой-то момент появилось ощущение, что единственный в этом зале самый перспективный молодой человек — это Кириенко.

Сергей Кириенко проводит мастер-класс «Будущее России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Огромное количество вопросов о повышении стипендий, просьбы вернуть систему послевузовского распределения, жалобы на безработицу — казалось, что участники перепутали формат партнерской дискуссии с жалобной книгой. Кстати одна из девушек после своих жалоб на безработицу прямо на форуме по инициативе местного губернатора получила работу в администрации Владимирской области.

Впрочем от участников форума были также и концептуальные предложения: например, молодой человек из Челябинска предложил вернуться к советскому опыту продвижения человеческих ценностей и привел в пример фильм «Тимур и его команда».

На это Кириенко ответил, что сегодня нужно придумывать другие форматы —фильмы на 1,5 часа — это уже долго для молодой аудитории. «Возможно, сегодня ценности нужно продвигать через гифки, демотиваторы, 1,5 минутные сериалы — то, что понятнее молодежи».

В рамках советов по антикризисной практике одна из участниц форума попросила Сергея Кириенко поделиться собственным опытом решения проблемы в 1998: девушка поинтересовалась, какого ему было принимать решение о дефолте.

— Я хочу чтобы вам принимать такие решения не приходилось. Объявлять дефолт не самое лучшее дело. Но принятие решений, в том числе непопулярных, — задача руководителя, — ответил Кириенко.

Ребят в лагере учат не сдаваться, даже когда очень больно и ничего не получается Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На прощание Сергей Кириенко также поделился с участниками форума боевой мудростью, которую ему еще в детстве рассказал тренер по восточным единоборствам.

«Когда тебе больно, и ты уже готов сдаться, потому что ты уже понимаешь, что ты проигрываешь, пойми, что в эту секунду твой противник думает о том же самом. И из вас двоих выиграет тот, кто соберется сдаваться на секунду позднее», — процитировал кремлевский чиновник своего наставника.

С субботы у ребят на «Территории смыслов» будет плотный график: подъем в семь утра, с 10 до вечера лекции тренинги, потом иногда до поздней ночи работа над проектами.

Программный директор форума Матвей Навдаев пояснил в интервью агентству главные задачи форума: «Мы не пытаемся за пять дней чему-то научить участников форума, не хотим заместить функцию вуза. Что мы можем сделать — это работать над их личностным ростом. Говорить им о том, что когда 1000 раз не получилось, не ломайся и в 1001 у тебя получится, и мы привозим таких людей, которые своим собственным примером говорят, что никогда нельзя сдаваться».