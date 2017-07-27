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Главные новости Челябинской области
13:38  27 июля 2017 1

Подозреваемый в избиении челябинского музыканта задержан

Антон Бугаев стал жертвой хулигановСоциальные сети

В Челябинске полиция установила и задержала 24-летнего жителя города, напавшего на известного музыканта-педагога Антона Бугаева. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД Челябинска, подозреваемый находится в ИВС, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Также установлены все участники инцидента, произошедшего в ночь на 24 июля на улице Цвиллинга.

О том, что нападавшего нашли, пишут и друзья музыканта. «Антона перевели из реанимации в палату, состояние стабильное, но пока никого к нему не пускают. Нападавшего задержали», — сообщает на своей странице в «Фейсбуке» один из друзей Антона Бугаева, поблагодарив всех за репост обращений с просьбой опознать нападавших.

Заведующий эстрадным отделением Южноуральского института искусств имени Чайковского Антон Бугаев вместе с двумя знакомыми педагогами возвращался домой после концерта. Возле одного из баров они увидели сидящую прямо на асфальте плачущую пьяную девушку в рваных колготках. Друзья остановились и спросили, чем помочь, когда на них накинулись приятели девушки, находившиеся неподалеку. Антона Бугаева толкнули так сильно, что он упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Нападавшие скрылись

Бугаева увезли в реанимацию. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Ему сделали операцию. Потасовка попала на камеры наблюдения. Друзья музыканта выложили видео в социальные сети с просьбой помочь в поиске нападавших.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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