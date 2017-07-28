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28 июля 2017
27 июля 2017
09:54  28 июля 2017 0

«Безнадежная попытка сорвать хадж». Саудовская Аравия перехватила ракету, летевшую в Мекку

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг саудовской аравии
Арабская коалиция обвиняет в обстреле главной святыни мусульман повстанцев- хуситовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Арабская коалиция сбила ракету, запущенную из Йемена в сторону Мекки

Возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция сбила баллистическую ракету, летевшую в сторону главного города исламского мира — Мекку. Об этом сообщает RT со ссылкой на командование арабской коалиции.

Отмечается, что снаряд был перехвачен в 69 км от города.

Ответственность за обстрел коалиция возложила на шиитских повстанцев-хуситов. Коалиция назвала это «безнадежной попыткой сорвать хадж», пишет РИА Новости. Организованное паломничество в Мекку в этом году начинается в конце августа.

Ранее сообщалось, что в йеменской мечети погибли четыре человека при перестрелке йеменских повстанцев-хуситов во время молитвы.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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