Арабская коалиция сбила ракету, запущенную из Йемена в сторону Мекки
Возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция сбила баллистическую ракету, летевшую в сторону главного города исламского мира — Мекку. Об этом сообщает RT со ссылкой на командование арабской коалиции.
Отмечается, что снаряд был перехвачен в 69 км от города.
Ответственность за обстрел коалиция возложила на шиитских повстанцев-хуситов. Коалиция назвала это «безнадежной попыткой сорвать хадж», пишет РИА Новости. Организованное паломничество в Мекку в этом году начинается в конце августа.
Ранее сообщалось, что в йеменской мечети погибли четыре человека при перестрелке йеменских повстанцев-хуситов во время молитвы.