В Армении силовики задержали архиепископа Галстаняна

В Ереване сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Инцидент произошел на фоне его активных выступлений против политики премьер-министра страны Никола Пашиняна.
«Зло, послушай, что бы ты ни делало, тебе мало осталось», — сказал Галстанян, обращаясь к Пашиняну. Видеозаписи задержания архиепископа были опубликованы агентством Sputnik Армения. На кадрах видно, как Галстанян перед посадкой в служебный автомобиль публично заявил, что ни аресты, ни другие действия не заставят его отказаться от своей позиции.
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