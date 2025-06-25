В Армении силовики задержали архиепископа Галстаняна

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Галстанян публично заявил, что аресты не заставят его отказаться от своей позиции
Галстанян публично заявил, что аресты не заставят его отказаться от своей позиции Фото:

В Ереване сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Инцидент произошел на фоне его активных выступлений против политики премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Зло, послушай, что бы ты ни делало, тебе мало осталось», — сказал Галстанян, обращаясь к Пашиняну. Видеозаписи задержания архиепископа были опубликованы агентством Sputnik Армения. На кадрах видно, как Галстанян перед посадкой в служебный автомобиль публично заявил, что ни аресты, ни другие действия не заставят его отказаться от своей позиции.

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В Ереване сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Инцидент произошел на фоне его активных выступлений против политики премьер-министра страны Никола Пашиняна. «Зло, послушай, что бы ты ни делало, тебе мало осталось», — сказал Галстанян, обращаясь к Пашиняну. Видеозаписи задержания архиепископа были опубликованы агентством Sputnik Армения. На кадрах видно, как Галстанян перед посадкой в служебный автомобиль публично заявил, что ни аресты, ни другие действия не заставят его отказаться от своей позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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