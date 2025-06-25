Умер актер из «Санта-Барбары» Маринелли
Умер американский актер Джо Маринелли . Он известен за свои роли в таких сериалах, как «Санта Барбара» и «Доктор Хаус». На момент смерти ему было 68 лет. Как сообщила супруга знаменитого артиста, причиной смерти стал рак желудка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!