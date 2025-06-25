Умер актер из «Санта-Барбары» Маринелли

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Умер актер из «Санта-Барбары» Маринелли
Умер актер из «Санта-Барбары» Маринелли Фото:

Умер американский актер Джо Маринелли . Он известен за свои роли в таких сериалах, как «Санта Барбара» и «Доктор Хаус». На момент смерти ему было 68 лет. Как сообщила супруга знаменитого артиста, причиной смерти стал рак желудка.

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Умер американский актер Джо Маринелли . Он известен за свои роли в таких сериалах, как «Санта Барбара» и «Доктор Хаус». На момент смерти ему было 68 лет. Как сообщила супруга знаменитого артиста, причиной смерти стал рак желудка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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