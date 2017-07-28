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Главные новости Челябинской области
09:50  28 июля 2017 0

Южноуральские металлурги выиграли 50 тысяч рублей в футбольном поединке

Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, футбол, гол, фк уфа
«ОСК» получает эту награду во второй разФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Магнитогорская команда «ОСК» выиграла Кубок металлурга по футболу в формате 8×8. Городские футболисты получают награду во второй раз. Вместе с кубком команде вручили 50 тысяч рублей.

Международный турнир, прошедший на стадионе ДЮСШ-4 в Магнитогорске, был посвящен главному Дню металлурга. В соревнованиях поучаствовало 20 любительских команд из Екатеринбурга, Магнитогорска, Уфы, Челябинска, Белорецка и казахстанского города Костанай.

В финал вышли две магнитогорские команды — «Магнитка Юнайтед» и «ОСК». В основное время команды не забили ни одного гола, сыграв вничью. Судьбу кубка решила серия пенальти: футболисты «ОСК» выиграли со счетом 3:2.

«Магнитка Юнайтед» получила 30 тысяч рублей за второе место. Бронзу получили футболисты белорецкой команды «УПЗ».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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