Магнитогорская команда «ОСК» выиграла Кубок металлурга по футболу в формате 8×8. Городские футболисты получают награду во второй раз. Вместе с кубком команде вручили 50 тысяч рублей.
Международный турнир, прошедший на стадионе ДЮСШ-4 в Магнитогорске, был посвящен главному Дню металлурга. В соревнованиях поучаствовало 20 любительских команд из Екатеринбурга, Магнитогорска, Уфы, Челябинска, Белорецка и казахстанского города Костанай.
В финал вышли две магнитогорские команды — «Магнитка Юнайтед» и «ОСК». В основное время команды не забили ни одного гола, сыграв вничью. Судьбу кубка решила серия пенальти: футболисты «ОСК» выиграли со счетом 3:2.
«Магнитка Юнайтед» получила 30 тысяч рублей за второе место. Бронзу получили футболисты белорецкой команды «УПЗ».