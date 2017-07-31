В Перми ученые прочитают лекции о том, чем уральцы похожи на героев «Игры престолов»

Ученые Пермского университета прочитают несколько лекций о психопатии Старков и Ланнистеров по популярному сериалу «Игра престолов».
Профессор ПГНИУ Дмитрий Корниенко представит психологические портреты героев сериала в рамках лекции «Все мы Ланнистеры и Старки, или почему хорошие умирают первыми». Коллега Корниенко Светлана Титова попытается найти связь между политическими решениями героев «Игры престолов» и их религиозными убеждениями на лекции «Религиозный фанатизм Вестероса и его политические эффекты».
На третьей лекции «Игра престолов: историческая „солянка“ Джорджа Мартина», которую поклонникам сериала представит кандидат исторических наук Александр Глушков, речь пойдет о ключевых моментах сериала.
Лекторий стартует 11 августа в 18 часов на эспланаде, сообщает пресс-служба университета.