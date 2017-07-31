СМИ: в Киеве задержали нетрезвого российского консула

Один из телеканалов Украины выдал в эфир информацию о задержании в Киеве российского консула, которого заподозрили в употреблении спиртных напитков перед вождением. Автомобиль с дипломатом полицейские остановили в ночь на 31 июля.
Были ли пьян в момент задержания сотрудник диппредставительства неизвестно, так как от прохождения теста на алкоголь он отказался, и вскоре был отпущен, пишет Life.ru.
Позже на место задержания приехал еще один представитель российского консульства с дипломатическими номерами, после чего уехал вместе с коллегой. Стражи порядка составили рапорт по факту инцидента.