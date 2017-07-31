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31 июля 2017
30 июля 2017
10:30  31 июля 2017 1

СМИ: в Киеве задержали нетрезвого российского консула

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаи, дпс, полиция, сотрудники гибдд
Стражи порядка отпустили мужчину после того, как приехал его коллегаФото: depositphotos.com © URA.RU

Один из телеканалов Украины выдал в эфир информацию о задержании в Киеве российского консула, которого заподозрили в употреблении спиртных напитков перед вождением. Автомобиль с дипломатом полицейские остановили в ночь на 31 июля.

Были ли пьян в момент задержания сотрудник диппредставительства неизвестно, так как от прохождения теста на алкоголь он отказался, и вскоре был отпущен, пишет Life.ru.

Позже на место задержания приехал еще один представитель российского консульства с дипломатическими номерами, после чего уехал вместе с коллегой. Стражи порядка составили рапорт по факту инцидента.

Лев Истомин
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