Пять нижегородцев умерли из-за алкоголя

В городе Балахна Нижегородской области умерло пять человек. Трагедия произошла предположительно из-за отравления алкоголем. Информацию передает телеканал РЕН ТВ.
«Пять человек умерли, предварительно, от отравления алкоголем в Нижегородской области», — указано в сообщении источника, которое приводит телеканал.
Сообщается, что на улице Чапаева скончались двое человек. Еще трое умерли по пути в больницу. Подробности произошедшего неизвестны.
Это уже не первая ситуация отравления алкоголем за последнее время. Ранее поступала информация об отравившихся чачей людях. Напиток был куплен в Сириусе. Тогда погибло восемь человек, включая туристов из Челябинска и Подмосковья. Об этом сообщал телеканал «Царьград».
