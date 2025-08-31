Пять нижегородцев умерли из-за алкоголя

РЕН ТВ: пять человек скончались из-за отравления алкоголем в городе Балахна
Двое скончались на улице Чапаева, а трое по пути в больницу, сообщил телеканал
Двое скончались на улице Чапаева, а трое по пути в больницу, сообщил телеканал

В городе Балахна Нижегородской области умерло пять человек. Трагедия произошла предположительно из-за отравления алкоголем. Информацию передает телеканал РЕН ТВ.

«Пять человек умерли, предварительно, от отравления алкоголем в Нижегородской области», — указано в сообщении источника, которое приводит телеканал.

Сообщается, что на улице Чапаева скончались двое человек. Еще трое умерли по пути в больницу. Подробности произошедшего неизвестны.

Это уже не первая ситуация отравления алкоголем за последнее время. Ранее поступала информация об отравившихся чачей людях. Напиток был куплен в Сириусе. Тогда погибло восемь человек, включая туристов из Челябинска и Подмосковья. Об этом сообщал телеканал «Царьград».

