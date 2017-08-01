{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
13:41  01 августа 2017 0

Южноуральцы прощаются с 14-летней школьницей, погибшей от рук педофила. ФОТО

Похороны в Сатке. Необр
Прощание началось 31 июля в доме погибшейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сатке Челябинской области 1 августа проходят похороны 14-летней школьницы Василины, жестоко убитой 24 июля ранее судимым 42-летним жителем города Григорием И. Прощание началось 31 июля в доме погибшей.

Проститься с девочкой пришли жители города. Среди них родные, друзья, волонтеры, участвовавшие в поисках, и те, кого не оставила равнодушным судьба ребенка. Василина пропала, когда возвращалась из поликлиники. На нее напал преступник, заманив девочку в лесопосадки. В поисках приняли участие около 400 человек.

Похороны в Сетке. Необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В прошедшие выходные силовикам удалось задержать подозреваемого в убийстве. Оказалось, что ранее он был судим за преступления на сексуальной почве. Григорий И. дал признательные показания, указал, где спрятал тело девочки — на участке между улицей Малая Запань и дорогой «Сатка-Бакал».

Преступник заключен под стражу и отправлен в СИЗО Златоуста. В этом же СИЗО находился убийца 10-летнего мальчика из Каслей. Не дожидаясь суда, он покончил с жизнью.

Сейчас жители договариваются о том, как почтить память девочки. На старом Бакальском мосту 1 августа хотят запустить в небо воздушные шары.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров