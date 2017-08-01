Южноуральцы прощаются с 14-летней школьницей, погибшей от рук педофила. ФОТО

В Сатке Челябинской области 1 августа проходят похороны 14-летней школьницы Василины, жестоко убитой 24 июля ранее судимым 42-летним жителем города Григорием И. Прощание началось 31 июля в доме погибшей.
Проститься с девочкой пришли жители города. Среди них родные, друзья, волонтеры, участвовавшие в поисках, и те, кого не оставила равнодушным судьба ребенка. Василина пропала, когда возвращалась из поликлиники. На нее напал преступник, заманив девочку в лесопосадки. В поисках приняли участие около 400 человек.
В прошедшие выходные силовикам удалось задержать подозреваемого в убийстве. Оказалось, что ранее он был судим за преступления на сексуальной почве. Григорий И. дал признательные показания, указал, где спрятал тело девочки — на участке между улицей Малая Запань и дорогой «Сатка-Бакал».
Преступник заключен под стражу и отправлен в СИЗО Златоуста. В этом же СИЗО находился убийца 10-летнего мальчика из Каслей. Не дожидаясь суда, он покончил с жизнью.
Сейчас жители договариваются о том, как почтить память девочки. На старом Бакальском мосту 1 августа хотят запустить в небо воздушные шары.