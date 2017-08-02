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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Свердловской области
20:00  02 августа 2017 0

ЕВРАЗ разработал для жителей Тагила интернет-игрушку, которая помогает сжигать калории и узнавать историю одновременно

Драматический театр - один из объектов квестаЧитатели "URA.RU"

Металлургический холдинг разработал викторину-квест, которая поможет лучше узнать основные города присутствия компании: Нижний Тагил и Новокузнецк. Это виртуальная «бродилка» позволяет легко познакомиться с основными достопримечательностями города и связанными с ними историями. Вопросы, впрочем, довольно сложные — правда, на каждый из них даются подсказки.

ЕВРАЗ запустил пешеходные квесты по крупнейшим городам своего присутствия в честь своего двадцатипятилетия. Чтобы начать игру, нужно зарегистрироваться на сайте www.evraz-gorod.ru и далее следовать по простой инструкции. В каждом из городов проложены три уникальных маршрута, которые помогут лучше узнать историю и достопримечательности промышленных центров страны.

Маршруты разных уровней сложности: для детей, универсальные и для самых любознательных. Тагильчане, например, познакомятся с любопытными фактами об истории и архитектуре Ленинского района, Красного камня, Выи; пройдут по Горбатому мосту, раскроют тайны Драматического театра и легендарных тагильских подносов.

Квест позволит погулять по Тагилу с пользой для ума
Читатели «URA.RU»

Каждый из маршрутов можно пройти как виртуально, так по настоящим улицам, сверяясь с подсказками с экрана смартфона. Цель игры — правильно ответить на вопросы об интересных местах города. За верные ответы начисляются бонусные очки, за ошибки и использование подсказок — штрафные баллы.

Путешествовать по городу можно самостоятельно или в компании друзей. Количество участников и время на выполнение заданий не регламентировано — можно в любое время прерваться, а затем вернуться на маршрут.

После завершения квеста программа расскажет, насколько хорошо вы знаете родной город, а ценители здорового образа жизни смогут узнать, сколько калорий удалось потратить за время прохождения маршрута.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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