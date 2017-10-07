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07 октября 2017
06 октября 2017
13:34  07 октября 2017 1

В Екатеринбурге — третья волна эвакуаций. «Заминированы» школа и спорткомплекс. ВИДЕО

Эвакуация 18 школы после обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Сургут, автоматчик, полиция, оцепление, 18 школа, полицейский с автоматом, бомба в школе
В полиции пока не комментируют ситуациюФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В столице Урала возобновились массовые эвакуации. Очевидцы 7 октября практически одновременно сообщили о двух таких инцидентах.

«Школу №68 эвакуировали», — появилось сообщение в группе «Инцидент Екатеринбург». Здесь же появилась информация об эвакуации спорткомплекса на улице Тургенева, 23, который находится на территории Уральского государственного аграрного университета. По словам матери одного из детей, из-за эвакуации отменили футбольный турнир.

Телефоны обоих учреждений не отвечают, в ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию по итогам проверок.

Как писало «URA.RU» ранее на прошлой неделе в Екатеринбурге прошла массовая эвакуация общественных зданий, включая здание правительства и резиденцию губернатора. Тогда было «заминировано» порядка 150 зданий за день. Кроме того, 5 октября менее чем за час было эвакуировано девять школ из-за анонимных звонков о минировании и список стремительно пополнялся.

Видео: «Инцидент Екатеринбург»

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На месте уже работают спасатели Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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