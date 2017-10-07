В столице Урала возобновились массовые эвакуации. Очевидцы 7 октября практически одновременно сообщили о двух таких инцидентах.
«Школу №68 эвакуировали», — появилось сообщение в группе «Инцидент Екатеринбург». Здесь же появилась информация об эвакуации спорткомплекса на улице Тургенева, 23, который находится на территории Уральского государственного аграрного университета. По словам матери одного из детей, из-за эвакуации отменили футбольный турнир.
Телефоны обоих учреждений не отвечают, в ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию по итогам проверок.
Как писало «URA.RU» ранее на прошлой неделе в Екатеринбурге прошла массовая эвакуация общественных зданий, включая здание правительства и резиденцию губернатора. Тогда было «заминировано» порядка 150 зданий за день. Кроме того, 5 октября менее чем за час было эвакуировано девять школ из-за анонимных звонков о минировании и список стремительно пополнялся.
Видео: «Инцидент Екатеринбург»