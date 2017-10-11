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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:00  11 октября 2017 0

Жителям Свердловской области два года не платят зарплату. Теоретически они стали миллионерами

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Уже два года охранники ждут, когда им начнут платить зарплатуФото: depositphotos.com © URA.RU

В городе Туринске в Свердловской области охранники два года работают, не получая зарплату. При этом мужчины продолжают регулярно ходить на работу.

В суде города Туринска Свердловской области начался суд по заявлению двух жителей города Туринска. Мужчины с августа 2015 года работают охранниками, но за все это время получили зарплату лишь один раз.

«Мы с товарищем в августе 2015 года устроились работать охранниками в ООО „Наша рыбка“. Работа у нас сутки через сутки, и за первый месяц мы получили зарплату по 60 тысяч рублей на человека. С тех пор прошло два года, но на работе нам больше не заплатили ни копейки. Многие удивляются, чего же мы не ушли оттуда, раз не платят. Но это в Екатеринбурге легко: уволился здесь — устроился там. А у нас в городе работы нет и держишься за что есть. Тем более директор все время нас подбадривал, мол, ребята, потерпите, все наладится, я все вам заплачу», — рассказал «URA.RU» житель Туринска Владимир Савичев.

По словам Савичева, они с его напарником Виктором теоретически стали уже миллионерами — на сегодня работодатели им на двоих должны 3 млн 200 тысяч рублей. Савичев уже на пенсии, поэтому может себе позволить работать без денег, а его напарнику сложнее, он погряз в долгах.

«Директор Станислав Палкин постоянно ссылался то на трудности, то на свои болезни, у него всегда не понос так золотуха. А в декабре 2016 года сообщил нам о том, что организация банкротится. Приехала арбитражная управляющая, некая Елена Русалева. Директор говорит, что управляющая на него давит, заставляет заявить, что мы не работаем, а он оформил нас задним числом. Мой трудовой договор суд направил на экспертизу, чтобы убедиться в его подлинности», — продолжает Владимир Савичев.

Между тем охранники до сих пор не получали уведомления об увольнении и поэтому продолжают работать.

Редакция «URA.RU» не смогла получить оперативные комментарии ни от бывшего владельца предприятия ни от арбитражной управляющей, так как на телефонные звонки они не отвечают.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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